"Газпром нефть" получила патент на собственную цифровую разработку - систему управления инженерными данными (СУПРИД). Экономический эффект от ее применения на Московском и Омском НПЗ превышает 700 млн рублей в год, сообщает компания.

"СУПРИД охватывает Московский и Омский НПЗ "Газпром нефти", позволяя на 20% сократить временные затраты на выполнение регламентных мероприятий по эксплуатации, ремонту и обслуживанию. Экономический эффект от внедрения системы на нефтеперерабатывающих заводах компании оценивается в более чем 700 млн рублей в год", - отметили в компании.

Система предоставляет специалистам оперативный доступ к инженерной информации о любом оборудовании. С ее помощью можно открыть чертеж, уточнить технические параметры, определить местоположение и выполнить замеры на трехмерной модели, которая в точности воспроизводит реальную установку. Это позволяет принимать инженерные решения без необходимости посещать объект, упрощая и ускоряя работу кроссфункциональных команд.

Она также помогает избегать ошибок при реконструкции и ремонте оборудования предприятий, добавили в компании. "Газпром нефть" планирует внедрить систему на Омском заводе смазочных материалов "Газпром нефти" и на строящемся заводе по производству катализаторов.