Председатель Правительства М.В. Мишустин подписал соответствующее постановление в целях реализации Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

В соответствии с постановлением, в течение 3 месяцев после его вступления в силу федеральные органы исполнительной власти должны обеспечить публикацию на своих официальных сайтах перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования.

Органы власти, осуществляющие контрольно-надзорные функции, и раньше вели перечни, связанные с проверяемыми ими требованиями, однако эта работа не носила системного характера, а публикуемые перечни далеко не всегда были полными и актуальными. Постановление предусматривает не только обязательный характер ведения и актуализации таких перечней, но и расширение их предметной области, которая теперь будет включать также требования, исполнение которых проверяется в рамках предоставления лицензий и иных разрешений, а также аккредитации.

Кроме того, все перечни будут вестись по единому формату и содержать информацию о видах экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, а также ряд других атрибутов.

Размещение структурированной информации об обязательных требованиях в публичном доступе призвано повысить информированность заинтересованных лиц, в особенности субъектов малого и среднего бизнеса, а также сделать более прозрачной и открытой систему оценки их соблюдения. Так, в частности, в перспективе перечни будут дополнены гиперссылками на официальные разъяснения, руководства по соблюдению требований и соответствующие чек-листы по мере их разработки.