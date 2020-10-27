Заполярный филиал "Норникеля" инвестирует до 2030 года в обновление парка тепловозов Норильской железной дороги (Предприятие технологического железнодорожного транспорта), одной из самых северных железных дорог мира, более 6,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе заполярного филиала компании.

Норильская железная дорога изолирована от других железнодорожных сетей, по ней осуществляются перевозки грузов из порта Дудинки в Норильский промышленный район и обратно. Ее строительство началось в 1935 году, до 1998 года здесь осуществлялись пассажирские перевозки. Протяженность железнодорожных путей 365 км.

"На обновление парка тепловозов Предприятия технологического железнодорожного транспорта до 2030 года планируется направить более 6,5 млрд рублей", - сообщили в компании. Планируется приобретения восьми новых магистральных и 19 маневренных локомотива. Сейчас на дороге эксплуатируется 54 локомотива различного типа. Также планируется капитальный ремонт 23 локомотивом и модернизация двух тепловозов.

Обновление парка позволит снизить эксплуатационные затраты, продлить срок службы тепловозов. При этом прогнозируется рост грузоперевозок на железной дороге. В 2019 году объем грузоперевозок по дороге составил 18,4 млн тонн, к 2030 году объем грузоперевозок вырастет, согласно прогнозам, до 21,9 млн тонн.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины и меди. Помимо этого, "Норникель" производит побочные металлы - кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, а также селен, теллур и серу. Основными видами деятельности предприятий "Норникеля" являются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов.

Фото: Николай Щипко, Денис Кожевников ttelegraf.ru