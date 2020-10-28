Минэнерго РФ подготовило проект постановления правительства, который позволит инвесторам крупных проектов на Дальнем Востоке заключать долгосрочные договоры на электроэнергию — на срок свыше 20 лет. Соответствующий документ размещен на едином портале нормативных и правовых актов. Общественное обсуждение проекта завершится 11 ноября.

Речь идет о договорах для инвесторов проектов с инвестициями более 300 млрд руб. и потреблением выше 300 МВт.

Ранее в ведомстве журналистам поясняли, что эти соответствующие изменения в правила ОРЭМ связаны с обеспечением энергоснабжения Амурского ГХК, в "РусГидро" "Интерфаксу" подтверждали планы заключить соответствующий долгосрочный договор.

"СИБУР" начал реализацию этого проекта 18 августа, бюджет проекта оценивается в более чем 800 млрд руб., говорил ранее глава "СИБУРа" Дмитрий Конов. Как отмечал топ-менеджер, у компании "находится в работе" подписание контракта с "РусГидро" о поставке электроэнергии на производство нефтехимической продукции.

Проект АГХК предполагает строительство комплекса по производству базовых полимеров общей мощностью 2,7 млн т в год — 2,3 млн т полиэтилена и 400 тыс. тонн полипропилена. При этом в состав основного оборудования войдет самая крупная в мире установка пиролиза — первого этапа переработки входящего сырья.

Строительство комплекса будет синхронизировано с постепенным выходом на полную мощность Амурского ГПЗ компании "Газпром", поставки этана и СУГ с которого должны обеспечить АГХК сырьем для дальнейшей переработки в продукты высокого передела. Ориентировочные сроки завершения строительства и пусконаладочных работ — 2024-2025 гг.

Как сообщалось, поручение о внесении изменений в правила ОРЭМ для заключения долгосрочных договоров давал профильным ведомствам (Минэнерго, Минвостокразвития, ФАС, Минэкономразвития, Минюст) глава кабмина Михаил Мишустин по итогам поездки в регион. Проекты нормативных актов должны были быть внесены в правительство до 13 октября.