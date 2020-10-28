НИИ «Нептун» холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) вошел в научно-производственный Арктический кластер Санкт-Петербурга, который объединяет ведущие научные организации и промышленные предприятия города для реализации совместных проектов по освоению и развитию Арктической зоны России.

Кластер создан по инициативе Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики в 2020 году. Предприятия кластера создают современные навигационно-телекоммуникационные системы, радиолокационные комплексы, средства загоризонтной связи, измерительное оборудование, робототехнические комплексы, георадары для измерения глубин водоемов и толщины ледяного покрова.

НИИ «Нептун» является одним из ведущих российских предприятий, специализирующихся на разработке и производстве автоматизированных систем и комплексов связи для кораблей и береговых объектов. В частности, предприятием разработана аппаратура связи для оснащения Северного морского пути. Комплекс «Нептун-ПВ/КВ» может применяться во всех морских районах плавания для организации радиосвязи в ПВ/КВ диапазоне с морскими, рыбопромысловыми судами, а также судами «река-море». Оборудование передает подтверждения приема сигналов бедствия, поддерживает радиотелефонную и радиотелеграфную связь, а также цифровой избирательный вызов.

«Сотрудничество в рамках кластера позволит объединить компетенции предприятий для решения вопросов научно-технологического развития Арктики, а также станет драйвером для развития новых направлений и создания новых продуктов. У нашего предприятия накоплен богатый опыт реализации проектов в интересах флота, которые могут успешно использоваться в Арктической зоне», - отметил генеральный директор НИИ «Нептун» Михаил Винокур.

Помимо НИИ «Нептун», в Арктический кластер Санкт-Петербурга входят еще несколько предприятий «Росэлектроники» - ПАО «Интелтех», ЦНИИ «Электрон», НИИ «Вектор», Завод «Энергия».

Холдинг «Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 году, в 2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. На сегодняшний день холдинговая компания формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг объединяет более 120 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 млрд руб. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.