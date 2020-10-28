27 октября 2020 года Концерн «Росэнергоатом» провел брифинг для СМИ по теме «Услуга по управлению спросом на электроэнергию – новый способ повышения эффективности бизнеса».

В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора – директор по сбыту Концерна «Росэнергоатом» Александр Хвалько и директор департамента цифровой энергетики и коммерческого диспетчирования Любовь Андреева.

Управление спросом на электроэнергию – это современный способ получать вознаграждение за разумное потребление электроэнергии, перераспределение или перенос на другое время своего энергопотребления. Смысл данного проекта в том, что участник получает оповещение от так называемого агрегатора (компанию, управляющую спросом на электроэнергию, в данном случае – Концерн «Росэнергоатом») о необходимости снижения своего энергопотребления в определенные часы завтрашнего дня, потом исполняет это изменение нагрузки на следующий день и за это получает вознаграждение в конце месяца. Сейчас эта услуга работает для крупных энергопотребителей, но теоретически в ней могут участвовать и так называемые «микропользователи», о чем свидетельствует международный опыт.

«Концерн Росэнергоатом – агрегатор управления спросом на розничном рынке электроэнергии. Это значит, что наши специалисты помогают во всём необходимом: со счетчиками и системами учёта, которые необходимы для участия, со сбором данных и взаимодействием с сетевыми и энергосбытовыми компаниями, с построением прогноза на предстоящие периоды и актуализацией графика нагрузки, с получением вознаграждения. Мы внимательно погружаемся в технические частности каждого клиента и помогаем изначально стратегически определить формат участия в программе, а в текущем режиме – выявить тактические действия, за счёт которых можно быть уверенным в отсутствии рисков для клиента. Так как сейчас программа для всех новая, мы выполняем роль агрегатора – то есть берём «за руку» и проводим через все, пока непонятные, процедуры. За рубежом управление спросом развивается уже весьма давно, придуманы и реализованы всевозможные способы интеллектуализации и автоматизации управления спросом на всех уровнях. В России же управление спросом пока охватывает преимущественно промышленные и коммерческие объекты. Эта стадия в западных странах пройдена, управление спросом прочно укоренилось в секторе B2B и В2С и стало там нормой жизни», - сказал в обращении к участникам заместитель генерального директора – директор по сбыту «Росэнергоатома» Александр Хвалько.

«На рынке управления спросом Росэнергоатом присутствует с самого старта пилотного проекта, и нами накоплен достаточный опыт по этому направлению. Управление спросом – это дополнительный доход для бизнеса, который умеет и хочет управлять своим энергопотреблением. Задачи основного бизнеса клиентов и партнеров для нас всегда в приоритете, поэтому есть механизм заблаговременного отказа от выполнения разгрузки по желанию клиента. К тому же, данный пилотный проект на ближайшие годы подразумевает полное отсутствие рисков для участников – штрафные санкции за неисполнение отсутствуют», - отметила директор департамента цифровой энергетики и коммерческого диспетчирования Концерна «Росэнергоатом» Любовь Андреева.

Информация по условиям участия и самостоятельная возможность расчета финансовой выгоды для участников программы представлена на специализированном сайте www.demand-response.ru