Второй этап строительства ветропарка "Казачья ВЭС", четвертой ВЭС в Ростовской области, планируется завершить в 2021 году, всего в регионе к 2023 году будет построено восемь ветроэлектростанций. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства области со ссылкой на заместителя губернатора - министра промышленности и энергетики региона Игоря Сорокина.

"В настоящее время ведется строительство четвертого ветропарка "Казачья ВЭС" суммарной мощностью 100 МВт, реализуемого в несколько этапов. Ввод в эксплуатацию первого этапа запланирован до конца текущего года, завершение второго этапа планируется в 2021 году", - сказал он.

По данным пресс-службы региона, на строительство восьми ВЭС до 2023 года запланировано более 60 млрд рублей инвестиций, суммарная мощность ветропарков превысит 700 МВт. Как отметил глава регионального Минпрома, в 2020 году в Ростовской области удалось запустить три ветроэлектростанции .

"В этом году на территории региона УК "Ветроэнергетика" введены в эксплуатацию первые три ветропарка суммарной мощностью 300 МВт", - цитирует пресс-служба областного правительства слова Сорокина.

Как ранее сообщал заместитель губернатора - министр промышленности и энергетики области Игорь Сорокин, Ростовская область вышла на первое место в РФ по установленной мощности ветрогенерации. Региональные власти рассчитывают, что к 2022 году около 20% всей потребляемой в регионе электроэнергии будет получено от возобновляемых источников.

Фото: «УК «Ветроэнергетика»