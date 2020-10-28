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ГК "Амира" запустила вторую очередь завода "Мегаполис" в Ленобласти за 300 млн рублей

ГК Амира запустила вторую очередь завода Мегаполис в Ленобласти за 300 млн рублей

28 октября 2020, 14:55
Рубрика: Инвестиции
Метки: ПРОИЗВОДСТВО, ИНВЕСТИЦИИ
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника 

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В поселке Красный Бор Тосненского района Ленобласти в среду, 28 октября, состоялось торжественное открытие второй очереди завода ООО «Мегаполис» группы компаний «Амира».

Как сообщили в компании, производственный объект площадью 3 тыс. кв.м. будет выпускать опоры освещения для федеральных и региональных трасс, контактные сети городского электротранспорта и железных дорог, а также молниезащитные комплексы, опоры сотовой связи и воздушных линий электропередач, флагштоки и нестандартные металлоконструкции высотой от 100 м. Производительность завода составит до 60 тыс. изделий в год.

Общая сумма инвестиций АО «Амира» в строительство первой очереди завода «Мегаполис» составила более 800 млн рублей, второй очереди — 300 млн руб. В планах компании также начало реализации третьей очереди производства.

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