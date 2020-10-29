Системный оператор Словении ELES приступил к реализации проекта строительства двухцепной межгосударственной ЛЭП 400 кВ Цирковце – Пинце (Cirkovce – Pince) протяженностью 80,5 км, которая свяжет передающие сети Словении и Венгрии.

В рамках проекта планируется реконструкция распредустройства (РУ) 110 кВ на ПС 220/110 кВ Цирковце, а также строительство в рамках расширения подстанции нового РУ 400/110 кВ с заводом существующих ЛЭП 110 кВ и нового диспетчерского здания.

Целью строительства трансграничного соединения является повышение надежности словенской энергосистемы, упрощение доступа к энергоресурсам для потребителей на севере и востоке страны, а также обеспечение интеграции в энергосистему большего количества генерирующих объектов на базе ВИЭ. В 2015 г. проект был включен в список проектов общего интереса ЕС (Projects of Common Interest, PCI), так как его реализация имеет большое значение не только для Словении, но и для всего региона и Европы в целом. В 2019 г. Еврокомиссия выделила € 50 млн на реализацию проекта. В сентябре 2020 г. ELES выделил крупнейшие в истории компании инвестиции на развитие инфраструктуры передающей сети, составившие € 150 млн.

Ожидается, что трансграничное соединение, которое в итоге свяжет энергосистемы трех стран – Венгрии, Словении и Хорватии – окажет значительное положительное влияние на регион в целом.

Подготовительные работы на трассе будущей ЛЭП начались в сентябре текущего года, а строительные работы, скорее всего, начнутся одновременно на нескольких участках трассы ЛЭП и завершатся к концу 2021 г.

Официальный сайт ELES