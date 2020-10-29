Последним таким приобретением стали сети дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) «Бадма Сэсэг» в окрестностях села Верхняя Иволга. Всего же с начала года к сетям Россети Сибирь в Бурятии было присоединено четыре дачных поселка: «Бадма Сэсэг», «Золотые пески», «Рубин» в Иволгинском районе и садовое некоммерческое товарищество «Кедр» в близи поселка Энергетик. Электросетевое хозяйство этих объектов либо переданы Россети Сибирь в Бурятии в дар, как в случае с ДНТ «Бадма Сэсэг», либо приняты на обслуживание по договорам аренды.

Стоит отметить, что большая часть сетевой инфраструктуры таких СНТ и ДНТ (а их в Бурятии около двухсот) принадлежит не энергетикам, а самим жителям этих поселков. Именно они обязаны за свой счет поддерживать электрические сети в достойном состоянии, своевременно проводить их обследование и ремонты. Если жители таких поселков социально активны, регулярно собирают сходы, выбирают надежного председателя и своевременно собирают деньги на обслуживание электросетей – проблем с электроэнергией не бывает.

Однако гораздо чаще возникают ситуации, когда ничего не делается и электрооборудование постепенно ветшает и приходит в негодность, а у жителей возникают проблемы с надежным и качественным электроснабжением. Чаще всего электросетевой комплекс дачных и садовых поселков находится в плачевном состоянии. Таких примеров в Бурятии огромное количество.

Еще одним вариантом является передача таких сетей на обслуживание в любую электросетевую организацию, тогда обязанности по их обслуживанию и содержанию ложатся на эту организацию.