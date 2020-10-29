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Специалисты филиала "Россети Урал"-"Пермэнерго" обеспечили электроснабжение новых жилых домов для детей-сирот в Частинском муниципальном округе

Специалисты филиала Россети Урал-Пермэнерго обеспечили электроснабжение новых жилых домов для детей-сирот в Частинском муниципальном округе

29 октября 2020, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Энергетики филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» обеспечили выдачу мощности для двух четырехквартирных жилых домов, построенных в административном центре Частинского  муниципального округа – селе Частые по улице Светлой. Дома возведены  в рамках реализации программы по предоставлению  жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

С целью выполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики построили участок ЛЭП 0,4 кВ протяженностью почти 100 метров. На железобетонных опорах был размещен самонесущий изолированный провод СИП-2,  обладающий повышенными характеристиками надежности и безопасности.

Эти и другие проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу необходимой мощности в объеме 90 кВт. Каждый из построенных домов  включает  в себя четыре благоустроенных однокомнатных квартиры. Общая площадь жилых помещений составляет почти 300 квадратных метров

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