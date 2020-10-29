Энергетики филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» обеспечили выдачу мощности для двух четырехквартирных жилых домов, построенных в административном центре Частинского муниципального округа – селе Частые по улице Светлой. Дома возведены в рамках реализации программы по предоставлению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

С целью выполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики построили участок ЛЭП 0,4 кВ протяженностью почти 100 метров. На железобетонных опорах был размещен самонесущий изолированный провод СИП-2, обладающий повышенными характеристиками надежности и безопасности.

Эти и другие проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу необходимой мощности в объеме 90 кВт. Каждый из построенных домов включает в себя четыре благоустроенных однокомнатных квартиры. Общая площадь жилых помещений составляет почти 300 квадратных метров