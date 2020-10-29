Холдинг «Реам менеджмент» создал в Калининградской области дочернюю структуру с уставным капиталом в 50 млн руб. и начал предпроектные работы на площадках индустриальных парков в Храброво и Черняховске. Об этом в ходе заседания комитета по экономполитике облдумы в среду, 28 октября, заявил глава Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев.

«Характер соглашения — не просто соглашение, это характер взаимоотношений, подтвержденный регистрацией юридического лица со взносом в уставной капитал 50 млн руб. Уже коллектив проектантов находится здесь в офисе в „Морском бизнес-центре“, активно занимается геологоразведкой в отношении двух земельных участков», — сказал Толмачев.

По его словам, компания рассматривает возможность занять в Храброво 20 га и 5 га в Черняховске.

«Коллеги уже заключили договор по проектированию с международной европейской группой, и сегодня уже идут инвестиции, идут затраты достаточно колоссальные на предпроектные работы», — сказал гендиректор Корпорации развития.

О планах инвестора вложить 17-20 млрд руб. в проект производства фотовольтаической продукции для солнечных энергостанций стало известно в конце сентября. 100% продукции планируется отправлять на экспорт. По данным издания «Ведомости», 15 млрд руб. на проект «Реам менеджмент» планирует занять в российских банках.

Согласно ЕГРЮЛ, компания «Энкор Групп» с уставным капиталом в 50 млн руб. была зарегистрирована в Калининградской области в марте 2020 года. Ее конечным владельцем является Михаил Сиволдаев. Последний ранее являлся зампредом правления «Реновы» Виктора Вексельберга.

Фото: Подписание соглашения о реализации проекта / Правительство Калининградской области.