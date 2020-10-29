"Россети Кубань" подключила к сетям 17 тысяч новых потребителей

Энергетики «Россети Кубань» с начала 2020 года обеспечили подключение энергопринимающихустройств 17 тысяч потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Общим объем выданной компанией мощности составил 419 МВт.

Основная часть заявок на техприсоединениепринята в Краснодаре, Сочи, Новороссийске и Темрюкском районе Краснодарского края, Тахтамукайском, Теучежском и Майкопскомрайонах Республики Адыгея. В числе подключенных к сетям абонентов - объекты социально-бытовой инфраструктуры, агропромышленные предприятия, спорткомплексы и учреждения здравоохранения.

В числе крупных предприятий, которые обеспечены необходимой электроэнергией: пункт накопления наливных грузов в Темрюкском районе Краснодарского края (ООО «Пищевые Ингредиенты»), Логистический центр в Теучежском районе Республика Адыгея (ООО «Логистический центр Адыгея 1»), устройства буровой установки в Славянском районе Краснодарского края (ООО «Газпром добыча Краснодар») и другие.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, компания «Россети Кубань» своевременно и полностью выполняет обязательства в рамках договоров о технологическом присоединении к электрическим сетям, стремится обеспечить качественное обслуживание потребителей и доступность электроэнергетической инфраструктуры. Вусловиях угрозы распространения коронавируснойинфекции все работы проводятся сотрудниками с соблюдением профилактических мер и рекомендаций Роспотребнадзора.

Своевременное обеспечение заявителей электроэнергией - это вклад в экономическое развитие региона: увеличение объемов производств, создание новых рабочих мест, повышение качества образования, здравоохранения, водоснабжения и многое другое.

ПАО «Россети Кубань» отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов (Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские, Усть-Лабинские электросети). Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тыс. км. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек.