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Британская консалтинговая группа WoodMac оценила перспективы внедрения накопителей энергии на ближайшие десять лет

Британская консалтинговая группа WoodMac оценила перспективы внедрения накопителей энергии на ближайшие десять лет

30 октября 2020, 11:30
Рубрика: За рубежом
Метки: СНЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Британская компания Wood Mackenzie, специализирующаяся на проведении исследований в различных отраслях промышленности, проанализировала общемировые перспективы внедрения накопителей энергии на период до 2030 г. Согласно анализу, за ближайшие десять лет суммарная энергоемкость накопителей энергии вырастет до 741 ГВт*ч, что соответствует среднегодовому приросту в 31%, из которых не меньше половины могут обеспечить США.

Для анализа рассматривались преимущественно накопители энергии емкостного типа на базе литий-ионных батарей, и не учитывались гидроаккумулирующие электростанции. В текущем году в связи с эпидемией COVID-19 объем вводов новых накопителей энергии оказался на 17%, т.е. на 2 ГВт*ч, ниже прогнозируемого. По оценке Wood Mac, неустойчивый рост вводов накопителей энергии в начале десятилетия, скорее всего, компенсируется ускорением в конце 2020-х гг.

Доля США в ожидаемом общем приросте энергоемкости накопителей энергии за десять лет может составить 49%, т.е. 365 ГВт*ч, и большая роль в этом отводится процедурам планирования развития энергоресурсов, так как энергетическая политика многих штатов в настоящее время направлена, в первую очередь, на поддержку использования ВИЭ и технологий накопления энергии. Количество учитываемых при формировании диспетчерского графика накопителей энергии в США уже в следующем году вырастет, но тенденция замедлится к 2025 г. Позднее, если доходы от использования накопителей на оптовых рынках электроэнергии (мощности) увеличатся и уравновесят инвестиции в их строительство, этот рост станет более устойчивым.

Компании, занятые в сфере энергоснабжения, в последние годы для обеспечения надежности поставок электроэнергии (мощности) все активнее используют возможности накопителей энергии. Вместе с тем, существуют некоторые препятствия для прямой оплаты услуг по хранению электроэнергии как для владельцев небольших бытовых установок, так и накопителей энергии промышленного масштаба. Улучшение ценовых сигналов со стороны энергорынка и повышение рентабельности накопителей энергии является одной из важных задач на будущее.

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