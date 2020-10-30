В рамках реализации инвестиционной программы за 9 месяцев текущего года энергетиками Владимирэнерго было введено в работу 52,6 МВА трансформаторной мощности и более 237 км линий электропередачи.

Для технологического присоединения к сетям потребителей, в том числе льготных групп потребителей до 15 киловатт, энергетиками Владимирэнерго введено более 4,6 МВА трансформаторной мощности и 99 км ВЛ. В целях повышения надёжности и качества электроснабжения населённых пунктов в различных районах области было реконструировано около 100 км распределительных сетей 0,4-10 кВ.

Наибольший объем работ был произведен в Меленковском, Гороховецком, Селивановском, Собинском, Юрьев-Польском и Муромском районах.

Кроме того, на ПС 110/6 кВ «Тракторная» в городе Владимире был заменен силовой трансформатор, что позволило повысить надежность электроснабжения более 49 тысяч потребителей северной части города.