Новый прокатно-проволочный цех на РЭМЗ запустят в 2022 году

Компания "Новороссийский прокатный завод" (входит в группу "Новоросметалл"), ставшая в феврале собственником расположенного в городе Шахты Ростовского электрометаллургического завода (РЭМЗ), в 2022 году запустит новый прокатно-проволочный цех. Об этом рассказал ТАСС заместитель губернатора - министр промышленности и энергетики Ростовской области Игорь Сорокин.

"Принято решение о строительстве нового отдельно стоящего прокатно-проволочного цеха, контракт на поставку оборудования для которого подписан с итальянской фирмой "Danieli". Стоимость оборудования составляет более 20 млн рублей, авансовые платежи уже выполнены. Запуск планируется на 2022 год", - сказал собеседник агентства.

В июле Сорокин сообщал ТАСС, что в модернизацию РЭМЗа собственник намерен за три года вложить около 500 млн рублей.

"Однако в текущем году в реконструкцию вложено уже более 350 млн рублей: закуплены новые трансформаторы, модернизируется оборудование производственных цехов, система газоочистки, расширяются площади складирования как сырья, так и готовой продукции. Кроме того, приобретены дополнительные пресс-ножницы и свыше 70 единиц техники", - рассказал заместитель губернатора.

По словам Сорокина, завод выведен на проектную мощность, при этом новым собственником выпущено уже более 350 тыс. тонн продукции. Это арматурный прокат, отгружаемый в большей части на внутренний рынок, и непрерывнолитая заготовка, традиционно востребованная на внешних рынках.

На предприятии создано более 1 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест, завод не имеет просроченных финансовых обязательств как перед своими сотрудниками, так и перед бюджетом.

"Предприятие имеет вполне понятные и реальные перспективы развития. Кризис миновал и уже сейчас есть понимание, что удалось сохранить не только производственные мощности, но и самое главное - трудовой коллектив", - отметил Сорокин.

Ранее РЭМЗ входил группу "Эстар" бывшего депутата Государственной думы России Вадима Варшавского, осужденного за мошенничество. С 2016 года завод находился в процессе банкротства, в 2017 году на нем была введена процедура наблюдения. Завод выпускает продукцию по технологии непрерывной разливки стали и сортового проката.