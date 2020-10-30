В настоящее время технологии автоматизации зданий, решения для «умного города» и «умного дома» приобретают все большее значение в жизни людей. Это наглядно продемонстрировала выставка Hi-Tech Building, завершившая свою работу в МВЦ “Крокус Экспо” 29 октября. Площадка объединила все технологии, необходимые для построения и оснащения современных объектов недвижимости.

Новинки оборудования и комплексные решения представили резиденты Фонда “Сколково”: ALPHAOPEN, «ЛИИС Инженерные решения», МЗТА, «Рубетек», «Умные системы», «Промобот», « Юникорн», «Телематические решения WAVIoT», «Трансинжком» (BRIO), « ЛЕД-Инновации», « Эколайт», «Вольтс бэтэри» и «Лаборатория Кьюмодуль»; а также участники объединенной экспозиции “Автоматизация зданий” - Embedded Systems, B.E.G., Unspot, Larnitech RUS, ThinKNX, Eelectron и Z-Wave.Me; плюс компании AUVIX, ALTIMA, Armada Sound, Audac, BIAMP, CTC Capital, CEDAR/SUPREME-LED, DIGIS, Digital Fruits, Extron Electronics, Forsite, HI-TECH MEDIA, LG Electronics, Mobotix, Neets, Panasonic, SONANCE, Sonoruss, Smart, SpinetiX Russia & CIS, QS-TECH, Unilumin, Unspot, АйПиМатика, Пролэнд Груп, Wiren Board, ЛЕД-Эффект, Юникорн и другие.

Главным событием деловой программы выставки HI-TECH BUILDING стала конференция «Цифра в умном доме. Какие SMART-решения востребованы на рынке недвижимости». Конференция объединила девелоперов, застройщиков, представителей управляющих компаний, а также разработчиков решений и производителей оборудования для систем автоматизации зданий и систем «умный дом». Модераторы: Николай Русанов, генеральный директор Larnitech RUS и Сергей Полторак, технический директор Z-wave.me.

Участники конференции обсудили тренды и тенденции рынка систем автоматизации зданий, будущее систем «умный дом» и инновации в строительстве и оснащении жилой недвижимости.

Конференцию открыл Иван Тягин, заместитель директора департамента по информационным системам в девелопменте МосТУ Группы «Эталон». Иван поделился опытом цифровизации инженерных систем здания, которое начинается еще на стадии проектирования объекта. Он также отметил важность подключения эксплуатирующей организации на ранних стадиях реализации проекта.

Директор по эксплуатации УК AVICA Денис Лынник рассказал о SMART-решениях, реализованных в бизнес-пространстве ROMANOV DVOR: робот-консьерж, BMS (системы управления зданием), интеграция парковки в приложение Mosparking, система распознавания лиц посетителей и многое другое.

Сегодня умные ЖК и умные дома востребованы как никогда. На рынке представлено множество решений для «умного дома», в том числе, от самых авторитетных производителей. Что должен знать и чем руководствоваться современный девелопер, чтобы не ошибиться в выборе решения для своего проекта? Какой функционал сегодня реально необходим заказчику? Отвечая на эти вопросы, спикеры конференции представили разнообразные решения для «умного дома» и технологии автоматизации зданий.

Так, Денис Михеев, руководитель группы «Системы автоматизации и безопасности» ГК DIGIS, презентовал систему управления умным домом Savant и несколько вариантов создания домашних систем на базе разработок этого бренда. Константин Секундант, официальный представитель Thinknx на территории России, РБ и Казахстане, рассказал о возможностях системы Thinknx, универсальном супервизоре для автоматизации зданий. Николай Русанов, генеральный директор Larnitech RUS, подробно остановился на особенностях и преимуществах системы Larnitech «Умный дом» и поделился кейсами реализованных проектов. Дмитрий Сасс, генеральный директор ООО Эмбеддед Системс Рус представил платформу LogicMachine.net и LogicMachine.edge. Евгений Богер, технический директор Wiren Board, презентовал новые продукты компании.

Тимофей Колотовкин, директор по развитию Rubetek, рассказал о системе управления и контроля зданиями от компании Rubetek и представил дорожную карту жильца ЖК «Примерный», где применена эта система. Светлана Перминова, директор компании «Юникорн» сделала акцент на том, что платформа для создания умных домов и зданий Ujin позволяет интегрироваться с различными производителями.

По мнению Ивана Астанкина, коммерческого директора компании Reavisor, оснастившей «умными системами» ЖК «Интеллект» в городе Тюмень, системы «умный дом» уже становятся стандартом для новых квартир.

Это мнение разделили модераторы и спикеры конференции.

Параллельно в рамках деловой программы Hi-Tech Building состоялись двухдневный образовательный Форум Интеграторов, конференции «Цифровой музей» и «Театр во время пандемии. Новые форматы работы в настоящем и будущем», а также премьерная демонстрация системы L-Acoustics K3.

Hi-Tech Building 2020 прошла при поддержке компаний Avixa и CEDIA; стратегических партнеров, AUVIX, DIGIS, Hi-Tech Media и Фонд «Сколково»; технических партнеров, Hi-Tech Media и CTC Capital; и партнеров Форума Интеграторов, Hikvision и Polymedia.