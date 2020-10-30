Глава «Россетей» Павел Ливинский доложил Министру энергетики РФ Александру Новаку и Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиру Якушеву о 100% готовности электросетевого комплекса к зимним максимумам.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, все компании Группы «Россети» прошли период подготовки с опережением графиков, в полном объёме выполнили намеченные мероприятия по обеспечению надёжного функционирования сетей.

На техобслуживание и ремонт в текущем году направлено порядка 70 млрд рублей.

Физические объёмы работ по основным номенклатурным позициям сохранены либо увеличены, в том числе проведён ремонт 45 191 км ЛЭП 35 кВ и выше (+8% в годовом сравнении) и 613 трансформаторов (+1%).

На 100% сформирован запас оборудования, обеспечена полная готовность персонала к аварийно-восстановительным работам (10 082 бригады, 50 305 человек). Подразделения укомплектованы необходимой автомобильной и спецтехникой (24 721 единица). В резерве у электросетевых компаний – 6 014 передвижных источников питания общей мощностью 482,2 МВт. Заключено 1 565 соглашений о взаимодействии с МЧС России, Росгидрометом, дорожными службами и подрядными организациями.