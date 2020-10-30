Входящая в Группу РусГидро Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК) завершила строительство в Якутии всех трех подстанций и линий электропередачи для энергоснабжения газопровода «Сила Сибири».

Последним энергообъектом, возведенным ДРСК для «Силы Сибири» в Якутии, стала подстанция «Нагорная» напряжением 220 кВ, обеспечивающая подключение к Единой энергосистеме России компрессорной станции №5 газопровода. Строительные работы велись более года в трудных природных условиях, в таежной местности, с использованием сложной транспортной схемы доставки материалов и оборудования. Инвестиции в проект составили более 360 миллионов рублей.

Новая подстанция укомплектована современным оборудованием, произведенным в России. Реализованные в проекте передовые цифровые технологии позволяют дистанционно управлять оборудованием подстанции с диспетчерского пункта, расположенного на расстоянии 140 км, в поселке Серебряный бор Нерюнгринского района.

Проект по обеспечению надежного энергоснабжения объектов газопровода «Сила Сибири» (в первую очередь компрессорных станций) ДРСК реализует с 2017 года. Он предусматривает строительство шести подстанций, а также линий электропередачи. Три из них расположены в Якутии, помимо подстанции «Нагорная» это подстанции 220 кВ «Амгинская», введенная в эксплуатацию в 2019 году, и 110 кВ «Нимнырская», строительство которой было завершено в сентябре 2020 года. Еще три подстанции находятся в Амурской области, из них подстанции 220 кВ «Зейская» и 35 кВ «Сковородинская» уже построены, строительство подстанции 110 кВ «Сивакинская» находится на завершающем этапе.