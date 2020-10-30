Компании «Сименс Энергетика» и «Сименс Мобильность» подписали меморандум о взаимопонимании с целью разработки и развития технологий, позволяющих использовать водородное топливо для железнодорожного транспорта. Свои подписи под документом поставили руководитель направления «Подвижной состав» компании «Сименс Мобильность» Альбрехт Нойманн и вице-президент «Сименс Энергетика» Армин Шнеттлер. Целью данного проекта является совместная разработка комплексных решений на базе водорода для железнодорожного транспорта и предложения их клиентам для развития водородной экономики в Германии и Европе, а также поддержки декарбонизации транспортной отрасли.

После отделения и выхода на биржу 28 сентября 2020 года, компания «Сименс Энергетика» не входит в состав Группы Сименс. Крупнейшим акционером «Сименс Энергетика» является «Сименс АГ». В свою очередь, «Сименс Мобильность», принадлежащая «Сименс АГ», и «Сименс Энергетика» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере исследований и разработок для продолжения совместной работы по развитию водородного транспорта.

«Основной целью компании «Сименс Энергетика» является декарбонизация энергетических систем. Ключевую роль в ней играет так называемое объединение секторов, обеспечивающее взаимодействие разобщенных секторов, в том числе производства электрической и тепловой энергии или транспорта. Производство водорода без вредных выбросов CO2 возможно благодаря электролизу воды с использованием электричества, производимого из возобновляемых источников энергии, — заявляет Армин Шнеттлер, вице-президент «Сименс Энергетика». — В сотрудничестве с «Сименс Мобильность» мы намерены способствовать объединению секторов, в том числе посредством разработки решений для электролиза и быстрой заправки поездов, работающих на водородном топливе».

«Сотрудничество с «Сименс Энергетика» позволит нам начать движение в сторону создания надежной и экологически безопасной транспортной системы. Благодаря этому в долгосрочной перспективе мы сможем помочь своим клиентам заменить дизельные поезда, курсирующим по неэлектрифицированным железным дорогам, безотходными поездами, работающими на водородном топливе. Вместе с «Сименс Энергетика» мы сможем даже реализовать модель «заправка водородом как услуга» в процессе эксплуатации поезда», — говорит Альбрехт Нойманн, руководитель направления «Подвижной состав» компании «Сименс Мобильность».

В Европе в течение следующих двадцати лет тысячи дизель-электрических моторвагонных поездов будут постепенно заменены более экологически безопасными составами. В настоящее время дизельные поезда все еще используются на неэлектрифицированных линиях железных дорог. В Германии, например, они составляют около 50 % от всей национальной железнодорожной сети. Предполагается, что на смену дизельным агрегатам придут экологически безопасные аккумуляторные батареи и водородные двигатели.

«Сименс Энергетика» и «Сименс Мобильность» намерены совместными усилиями разработать стандартизированное инфраструктурное решение для заправки поездов компании «Сименс Мобильность», работающих на водородным топливе, и затем доработать его в процессе реализации пилотных проектов.

«Сименс Энергетика» предлагает системы и решения, необходимые для производства и поставок экологически безопасного водорода, а «Сименс Мобильность» в своей деятельности основное внимание уделяет разработке решений для железнодорожного транспорта, в том числе решений для технического обслуживания и оборудования депо. Работая вместе, «Сименс Энергетика» и «Сименс Мобильность» смогут создать комплексное решение для своих клиентов из железнодорожного сектора. Это позволит не только поддержать переход транспортной отрасли на водородное топливо, но и будет способствовать формированию экологически безопасной водородной экономики в Германии.