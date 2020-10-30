Московский завод тепловой автоматики начал тестировать интеллектуальную систему мониторинга энергетических ресурсов в рамках программы пилотного тестирования инновационных решений. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

"Московский завод тепловой автоматики начал тестировать интеллектуальную систему мониторинга энергетических ресурсов по электросети нижнего уровня (электрической проводке). Планируется, что проект станет частью перспективной комплексной системы управления SmartNetPLC", - говорится в сообщении.

Технология разрабатывалась компанией "Интеллектуальные технологии мониторинга". Она предназначена для учета и мониторинга электроэнергии на участке между общедомовыми узлами и конечными потребителями, что помогает повысить надежность сбора данных и управления множеством устройств (датчиков, счетчиков, сенсоров).

Тестирование будет проводиться в рамках программы пилотного тестирования инновационных решений, оператором которой является Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. Как сообщил руководитель департамента Алексей Фурсин, число площадок для испытаний инноваций в рамках пилота к настоящему моменту достигло 90.

"Число площадок для испытаний передовых разработок в городской среде и на предприятиях столицы достигло 90. Апробация и внедрение высокотехнологичных решений в отрасли ЖКХ позволят сделать более комфортной и современной инфраструктуру, которой ежедневно пользуются жители многоквартирных домов", - пояснил он.

За время действия пилотной программы в столице было уже протестировано 42 проекта в сфере медицины, образования, производства и ритейла. Планируется, что до конца года число площадок достигнет 100, а количество реализованных испытаний - 50.