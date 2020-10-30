Средняя стоимость электроэнергии, вырабатываемой солнечной генерацией, на энергорынке ERCOT1 в 2019 г. достигла очень высокого значения и превысила показатели всех остальных энергорынков США. Несмотря на более спокойное состояние рынка в 2020 г., ERCOT не рассчитывает на ее снижение и, более того, ожидает, что эти высокие значения сохранятся и в ближайшие годы.

Вопреки распространенному среди экспертов мнению, что по мере увеличения доли объектов генерации на базе ВИЭ на оптовых энергорынках цена вырабатываемой ими электроэнергии снижается, ситуация в Техасе опровергает преобладающую среди экспертов теорию. Согласно этой теории, для солнечной генерации «фактор стоимости» (value factor), определяемый как отношение средней рыночной цены на электроэнергию, вырабатываемую СЭС, к средней рыночной цене на электроэнергию, вырабатываемую всеми генерирующими объектами за определенный период времени, должен уменьшаться и в итоге опуститься ниже 1,0.

Изменения «фактора стоимости» солнечной электроэнергии прослеживаются на примере энергорынков в других регионах США, не только на юге, в соседней Калифорнии, но и на Среднем Западе и Восточном побережье. В зоне CAISO – независимого системного оператора Калифорнии, солнечная генерация, в том числе распределенная, обеспечивает ≈16% общей выработки. На энергорынках системных операторов Southwest Power Pool (SPP)2, Midcontinent ISO (MISO)3, PJM Interconnection (PJM)4, ISO (NYISO)5 и ISO New England (ISO-NE)6 доля солнечной генерации составляет не менее 4% и в последние годы постоянно растет, что отражается на «факторе стоимости»:

По данным Национальной лаборатории имени Лоуренса (Lawrence Berkeley National Laboratory, LBNL), подчиненной федеральному министерству энергетики, доля солнечной генерации на энергорынках США в период 2012-2018 гг. колебалась в диапазоне от 1% (ISO-NE в 2014 г.) до 10% (CAISO в 2016 г.), что для потенциальных инвесторов в развитие солнечной генерации является слишком широким и потому неясным ориентиром.

ERCOT вошел в указанный диапазон только в 2019 г. с показателем доли солнечной генерации, равным 1,4%, но с «фактором стоимости» солнечной электроэнергии, равным 1,74 – самым высоким для всех энергорынков США, по крайней мере, с 2012 г.:

Рыночные аналитики допускали, что высокая стоимость вырабатываемой СЭС электроэнергии, зафиксированная на рынке ERCOT в прошлом году, может быть аномалией, обусловленной резким скачком цен на электроэнергию в условиях экстремальной жары. Однако, летом текущего года таких резких и частых скачков цен на электроэнергию не наблюдалось и, тем не менее, ожидается, что «фактор стоимости» солнечной электроэнергии и в 2020 г. в зоне ERCOT также будет довольно высоким и составит 1,35, что снова выше, чем в 2012-2018 гг. При этом доля солнечной генерации на энергорынке ERCOT в 2020 г., вероятно, составит ≈2,6%, что почти на 100% выше, чем в 2019 г.

При средней цене на электроэнергию на рынке ERCOT, составляющей от $ 20 до $ 30 за МВт*ч фьючерсные торги в 2020 г. именно для солнечной генерации показали колебания цен от $ 27 до $ 31 за МВт*ч.

Ключевые особенности энергосистемы под управлением ERCOT, которые обеспечивают такой высокий «фактор стоимости» электроэнергии, вырабатываемой СЭС, заключаются в следующем:

При средней цене на электроэнергию на рынке ERCOT, составляющей от $ 20 до $ 30 за МВт*ч фьючерсные торги в 2020 г. именно для солнечной генерации показали колебания цен от $ 27 до $ 31 за МВт*ч. Ключевые особенности энергосистемы под управлением ERCOT, которые обеспечивают такой высокий «фактор стоимости» электроэнергии, вырабатываемой СЭС, заключаются в следующем:

Цена на электроэнергию на энергорынке ERCOT формируется в условиях дефицита генерирующих мощностей, еще более усилившегося в связи с решением отраслевого регулятора штата, принятым в январе 2019 г. Пики нагрузки приходятся на летние месяцы и обусловлены экстремальной жарой в условиях максимальной солнечной активности. Масштабная интеграция в энергосистему ветрогенерации (в 2020 г. уже ≈26% в общем энергобалансе) может иногда приводить к резким скачкам цен на электроэнергию в дневное время, когда ветровая активность снижается, а нагрузка потребления относительно высока и за участие в ее покрытии СЭС затем должны получить компенсацию. Рост потребления электроэнергии (мощности) в операционной зоне ERCOT с 2010 г. составляет 2% в год, хотя в других регионах США за тот же период потребление снижается. Объединенная энергосистема штата (Texas Interconnection) работает практически изолированно от энергосистем соседних штатов и не может рассчитывать на смягчение перечисленных выше факторов за счет обменов электроэнергией (мощностью) с другими штатами.

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