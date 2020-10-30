В октябре 2020 года рынок переполнили известия о предполагаемой ликвидации АО "РОССКАТ", одного из крупнейших российских производителей медной катанки и кабельной продукции. После этого стало известно, что в арбитражный суд подали иски о банкротстве "РОССКАТ" и его дочерних предприятий банки "Траст" и "Сбербанк". По данным открытых источников и СБИС, все организации уже находятся в стадии ликвидации.

Для того чтобы разобраться в том что происходит, мы отправились к истокам предприятия и исследовали весь путь завода сквозь годы. Не только с производственной стороны, но и с финансовой: кто стоял за компанией, кому она принадлежала в разные времена и чем могут быть вызваны последние известия о больших проблемах у, казалось бы, весьма успешного завода? На эти вопросы мы постарались ответить в большой статье "РОССКАТ": история успеха и неудач".

Отрывок из материала

Первые этапы проектирования и строительства завода выпали на период распада СССР. Экономика ушла в крутое пике, а участники проекта начали терпеть большие убытки. С целью увеличения инвестиционной привлекательности, было решено расширить производственный портфель будущего завода дефицитными видами кабельно-проводниковой продукции. Выбор пал на производство КПП для нефтяной отрасли: стремительно росла потребность в кабелях для погружных электронасосов, а нефтяные компании представляли собой сильных и надежных партнеров. Благодаря этому решению, на последующих этапах создания предприятия, ТОО было преобразовано в акционерное общество, а в состав учредителей были приняты новые участники: «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Нижневартовскнефтегаз», «Куйбышевнефть», «Оренбургнефть», «Куйбышевэнерго», «Инкомбанк».

Местом для строительства нового завода была выбрана площадка в городе Нефтегорск. Генеральным проектировщиком выступила «Кабикс консалтинг», а само строительство производилось силами фирмы «Соотечественник». В период с июля 1992 года по февраль 1998 года были построены и введены в эксплуатацию два основных цеха площадью 4 тысячи кв. м каждый: цех по производству медной катанки методом непрерывного литья и проката и цех кабелей для погружных электронасосов, а также ряд сооружений инженерного обеспечения производства и другие вспомогательные объекты. Вопрос привлечения высококлассного персонала был решен Куимчиди, который до 1988 года в течение 6 лет работал главным инженером завода «Андижанкабель» (Узбекистан). После развала СССР он привлек знакомых специалистов к работе на новом предприятии, обеспечив переезд советских граждан и их семей на территорию России.

С самого начала, проект создания «РОССКАТ» подразумевал эксплуатацию высокотехнологичного оборудования с ориентацией на мировых лидеров. Основными поставщиками станков для цеха по производству катанки стала американская компания Southwire, в то время как кабельное оборудование закупалось у Rosendahl Nextrom, Caballe, Niehoff, Troester. Изначальная проектная мощность завода была рассчитана на ежегодный выпуск 78 800 тонн медной катанки и 13 000 км кабелей для погружных электронасосов.

Конечно, не все шло так гладко как хотелось. После распада СССР предприятие ждали кризисы 1995 года, дефолт 1998 года. Некоторые из акционеров уходили, приходили новые инвесторы. Процесс строительства то замедлялся, то ускорялся и постоянно ощущалась нехватка финансирования. Немногочисленная команда завода постепенно разрасталась, голые коробки цехов приобретали коммуникации, инфраструктуру.

В 1995 году был заложен фундамент и смонтирована первая экструзионная линия по наложению изоляции Rosendahl. Монтаж и пусконаладка производились под патронажем австрийских специалистов, которые обучали персонал завода работе на новом оборудовании. Затем, в 1996 году на заводе были смонтированы две бронемашины для наложения бронеленты на нефтепогружные кабели. И, наконец, летом 1996 года, к моменту полной готовности кабельного цеха к работе, «РОССКАТ» получил первый заказ от нефтяной компании на 100 км КПП. Уже в июле произошло большое событие: учредители, акционеры и все сотрудники предприятия собрались для того чтобы отпраздновать выпуск первого барабана с кабелем.

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