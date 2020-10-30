Работу по строительству промышленного парка «Кадалинский» планируют завершить в Забайкалье в 2023 году. Вопросы реализации крупного проекта 29 октября обсудили представители Корпорации развития Дальнего Востока с Губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.

Как отметил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дмитрий Тетенькин, представители делегации за время поездки в Забайкальский край успели познакомиться с будущей строительной площадкой.

«Нам нужно было своими глазами посмотреть территорию для разработки чертежей, где будут обозначены до деталей схемы присоединения к энергетическим сетям, примыкания автодорог к промучасткам, жилью и различным социальным объектам. На создание инфраструктуры парка планируем потратить более 700 миллионов рублей. Также рассматриваем возможность применения опыта Корпорации по строительству административных зданий, которые мы строим для резидентов на инвестиционных площадках ТОР, что позволит сократить средства, сэкономить ресурсы», - пояснил свое видение начала реализации проекта Дмитрий Тетенькин.

Курирующий создание промпарка заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин добавил, что уже подписан план-график.

«Первый этап работы над проектом предусматривает планировку территории, создание инфраструктуры и строительство зданий. Здания будут сдавать в аренду инвесторам по льготным ставкам. Отдельный акцент планируется сделать на бизнес в информационных технологиях.

Участок под строительство парка находится в стадии передачи в собственность Корпорации развития Дальнего Востока. Заключить контракты на возведение первой очереди планируется до конца года», - сказал он.

Глава Забайкалья с удовлетворением отметил, что ожидания и мысли о развитии промпарка у региональной власти совпадают с теми, кто двигает проект. Также участники совещания обсудили комплексную застройку Читы.

«Потребность в строительстве жилищной инфраструктуры в краевой столице есть, важно продумать все для дальнейшего последовательного возведения жилья на территории промышленного парка», - подытожил Губернатор Александр Осипов.

Ранее проект создания парка одобрили участники заседания наблюдательного совета по территории опережающего развития «Забайкалье».

Забайкальский край по итогам первых шести месяцев этого года стал лидером по приросту инвестиций. Основной прирост инвестиций произошел благодаря созданию ТОР «Забайкалье» летом 2019 года. За год резиденты вложили в проекты более 19 миллиардов рублей.

Информация предоставлена пресс-службой Корпорации по развитию Дальнего Востока