Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью британскому изданию The Guardian рассказал о возможностях России по росту добычи углеводородов, производству СПГ, а также перспективах на новом рынке водородных технологий.

В ближайшие десятилетия Россия не планирует сокращать добычу углеводородов, отметил Министр. Несмотря на то, что страны ставят себе цели в области изменения климата, объемы потребления газа в ближайшие десятилетия будут только расти, считает он.

При этом, в течение нынешнего десятилетия одновременно с увеличением добычи газа на 50% Россия планирует стать мировым лидером по производству экологически чистого водорода и развитию технологий по улавливанию углекислого газа, отмечается в интервью. В то же время остается большой задел по росту добычи природного газа. По словам Александра Новака, к 2035 году Россия может выйти на производство 1 трлн. кубометров газа в год. Одновременно вырастет и экспорт «голубого топлива» в сжиженном состоянии - более чем в четыре раза, с 29 млн. до 120-140 млн. тонн в год, также сохранится высоким трубопроводный экспорт.

«Природный газ – это экологически безопасный источник энергии. Мы уверены, что доля природного газа в мировой структуре энергетики будет только расти, и это касается не только Европы, но и всего мира», - отметил глава Минэнерго России.

В ближайшей перспективе Россия собирается выйти и на новый для себя рынок водорода.

«Пока это довольно затратный проект, но мы уверены, что, как и с возобновляемыми источниками энергии, со временем его стоимость снизится, что ускорит переход на потребление водорода. Мы можем производить и использовать водород, а также поставлять его потребителям. Мы также можем экспортировать технологии производства водорода», – подчеркнул Александр Новак.

Ознакомиться с материалом полностью можно в на сайте Минэнерго.