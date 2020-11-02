Гостями нового выпуска RusCable Live стали технический директор компании «Подольсккабель» Кирилл Шутов и вице-президент Ассоциации «Электрокабель» Максим Третьяков. Они рассказали о неожиданных результатах пилотного испытания продукции «Подольсккабеля» в рамках программы «Открытый склад», которые шокировали кабельное сообщество.

29 октября Ассоциация «Электрокабель» опубликовала результаты испытаний четырех образцов продукции «Подольсккабеля», по результатам которых 2 образца показали отклонение по показателю оптической плотности дыма при горении. Ассоциация направила в адрес компании Общественное требование. Эта ситуация вызвала большой резонанс на кабельном рынке. Глава Ассоциации Максим Третьяков и технический директор «Подольсккабеля» Кирилл Шутов поспешили прокомментировать ситуацию в эфире RusCable Live.

Скачать общественное требование АЭК к НП "Подольсккабель"

Кирилл Шутов сразу заявил, что сложившаяся ситуация повергла в шок представителей компании: «Конечно, это вызвало шок, ведь мы работаем с проверенными поставщиками, по лицензированным договорам», – недоумевал специалист.

Он отметил, что представители компании не знали результатов заранее, и они стали известны им тогда же, когда и всем остальным – когда АЭК опубликовал информацию в своем Телеграмм-канале. На вопрос о том, могла ли компания получать сведения в процессе тестирований, он также ответил отрицательно.

По словам Шутова, специалисты «Подольсккабеля» заранее пометили те партии товара, экземпляры которых были отобраны для испытания, и отправили их на склады без права отгрузки. Так что бракованный кабель до покупателя точно не дойдет. Сейчас, как говорит Шутов, компания занимается расследованием, поиском недобросовестных поставщиков, благо вся информация о них есть в технической документации.

Кирилл Шутов отметил, что 2 образца, которые не прошли испытания, были созданы по одной и той же технологии. На вопрос о том, может ли быть так, что проблема оказалась не в поставщике в целом, а в конкретной неудачной партии, Шутов ответ пока дать не готов. «Мы только начали расследование. Получим реакцию от ВНИИКП и узнаем», – заявил он. Также специалист уверил, что лаборатория ВНИИКП знала, откуда пришли образцы, так как «Подольсккабель» направил с ними полный пакет документов.

«Подольсккабелю» известен номер партии, из которой были взяты образцы, а соответственно и вся информация о том, что еще было изготовлено из вызвавшего вопросы пластиката. «Вся закупка происходит у нас под конкретный заказ, – комментирует Шутов, – поэтому вряд ли этот пластикат разошелся по всей нашей продукции».

Специалисты ВНИИКП, как отметил Шутов, не могли не знать о том, что в тестируемых образцах «использован их пластикат», что доказывает их добросовестность. Совместно со специалистами лаборатории представители «Подольсккабеля» планируют переиспытать данный кабель в другой лаборатории. Кирилл Шутов заявил, что безоговорочно доверяет ВНИИКП и планирует работать над устранением ошибок со специалистами этой организации.

В ближайших планах у «Подольсккабеля», как удалось узнать ведущим RusCable Live, – сбор статистики на основе дальнейших испытаний кабеля, формирование собственной базы поставщиков и расширение ассортимента.

Вице-президент Ассоциации «Электрокабель» Максим Третьяков сказал, что ему приятно в первую очередь то, что никто из участников «происшествия» не стал скрывать результатов.

«Есть две мотивации, – объясняет эксперт, – отрицательная и положительная. Мы решили поэкспериментировать на поле положительной и вместо того, чтобы наказывать плохих, награждать хороших. «Подольсккабель» первым поучаствовал в пилотном испытании такой программы. То, что получилось, сначала повергло всех нас в шок и трепет, но потом мы подумали, что хорошо, что так случилось. Теперь все знают что Ассоциация не «покрывает своих». Да, мы это сделали, мы прислали общественное требование. Могли бы умолчать. Но мы задали правильный тренд на открытость и незамалчивание. Спасибо «Подольсккабелю» за реакцию», – сделал заключение Третьяков.

Специалист также заметил, что АЭК будет разбираться в ситуации совместно с заводом и лабораторией. Третьяков считает, что этот прецедент поможет Ассоциации в развертывании системы добровольной сертификации и продвижении повестки ГОСТа и входного контроля.

«Сейчас фальсификат стал более умным. Потихоньку дрейфует в сторону материалов – токопроводящей жилы и изоляции. И в этой ситуации на данный момент похоже, что проблема связана с пластикатом. Поэтому я, со стороны арбитра, не могу бросить камень в сторону завода», – так Третьяков поддержал компанию.

Он признался, что был склонен ожидать от специалистов ВНИИКП того, что они постараются подтянуть результаты испытаний. «У всех были возможности не показывать результаты, но мы решили дать сигнал отрасли о том, что неприкасаемых нет, а проблема есть. На этом кейсе мы получили честный рынок, потому что все три стороны повели себя честно», – с гордостью заявил специалист.

Третьяков назвал лабораторию ВНИИКП одной из самых компетентных в нашей стране и заявил о необходимости добиваться идентичности в опорных корневых лабораториях, которые будут использоваться в программах Ассоциации.

На вопрос о том, как обстоят дела с созданием ГОСТа для ПВХ-пластикатов, Третьяков ответил конкретными датами: по его словам, ГОСТ будет утвержден в марте 2021 года. Он заметил, что написание и согласование государственного стандарта – это длительный процесс, так как при его утверждении надо учитывать мнения разных сторон. «ГОСТ делается на деньги членов Ассоциации, и делается в очень бодром темпе», – заверил глава АЭК.

Однако Третьяков призывает кабельщиков не надеяться на то, что сразу после принятия государственного стандарта пластикат станет качественным. Он призвал членов Ассоциации задуматься о более тщательном входном контроле: «Мне нравится идея Алексея Каукиайнена хранить арбитражную пробу каждой партии каждого продукта. Я не вижу другого выхода, кроме выборочного входного контроля. Это не налог на доверие, а налог на качество. Входной контроль – это те издержки, которые нельзя урезать даже во время кризиса. Многие экономисты считают, что доверие – это один из главных институтов рыночных отношений, но для того, чтобы доверие существовало, нужен выборочный контроль, который будет подстегивать и дисциплинировать поставщика. Мы уходим из девяностых, когда было можно все. Маркировка, комиссия по борьбе с фальсификатом – это все позитивные тренды».

В заключение Третьяков еще раз отметил, что Ассоциация «Электрокабель» не стала замалчивать результаты испытаний продукции «Подольсккабеля», потому что отказ от производства фальсификата – главный моральный принцип Ассоциации.

«Мы защищаем своих членов, но не бракоделов, – объясняет Третьяков, – среди наших членов не должно быть бракоделов. Это не тусовка по интересам. У нас есть некие моральные принципы. У «Подольсккабеля» здоровая позиция: если проблема есть, ее не надо заметать под ковер. И мы хотим, чтобы среди нас были только такие компании».

В рамках программы «самоочищения» Ассоциации Максим Третьяков планирует внести новые пункты в положение о членстве. Согласно новым условиям, члены Ассоциации будут обязаны раз в год пускать на свои заводы проверяющих для контроля качества продукции. Также глава Ассоциации планирует создать «Знак качества АЭК» и, как следующий этап, рейтинг качества, который будет составляться в сотрудничестве с исполнительными органами государственной власти. «Нельзя конкурировать за счет качества, за счет неуплаты налогов. Есть некие принципы, за счет которых не должна строится конкуренция. Она должна основываться на степени инновационности», – подытожил специалист.

А вот прогнозы для малого и среднего бизнеса в целом Третьяков сделал неутешительные. Эксперт уверен, что 2021 год будет сложнее для бизнеса, чем 2020. Однако он заметил, что правительство РФ осознало, что остановка работы заводов неэффективна и даже запретило проверки для предприятий малого и среднего бизнеса, что свидетельствует о том, что оно стремиться поддержать эту сферу экономики.

Этот прямой эфир оказался довольно жарким, потому как в отрасли никто не ожидал, что какие-то образцы с “Подольсккабеля” могут не пройти испытания. Завод имеет многолетнюю репутацию честного производителя, который не экономит на качественных материалах. На пике трансляции одномоментно смотрело более 170 человек. Зрители активно высказывали свою позицию в комментариях и склонялись к тому, что ВХЗ, который был одним из поставщиков пластикатов, по всей видимости, подставил “Подольсккабель” представленной партией материалов. Возникшая ситуация породила неуверенность кабельного сообщества в том, что дорогой пластикат не является гарантией того, что изготовленный с ним кабель будет соответствовать всем требованиям по пожаробезопасности. В свою очередь, частная точка зрения одного из ведущих прямого эфира заключалась в том, что до сих пор порядка в ГОСТах по пластикатам нет, честное поведение на рынке вскрывает реальные проблемы, а то, как развернулась ситуация с лабораторными испытаниями, демонстрирует, что наработанное годами имя ВХЗ можно вот так легко потерять.

Редакция RusCable.Ru продолжит следить за тем, как будет развиваться эта история и кто же на самом деле окажется виноват в том, что кабель не прошел испытания, следите за обновлениями на портале.

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