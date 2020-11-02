Еще в начале бета-тестирования Starlink показал среднюю скорость скачивания в 70 Мбит/c. Этот показатель в несколько раз больше, чем у конкурентов – Viasat Exede и HughesNet, чья средняя скорость в начале октября 2020 года составляла 24,75 Мбит/с и 19,84 Мбит/с соответственно.

Другой важный показатель системы Илона Маска – минимальная задержка сигнала. У спутникового интернет Starlink это 42 мс против 728 мс у HughesNet и 643 мс у Viasat Exede. Как сообщили разработчики SpaceX, в будущем они хотят снизить показатель до 16 мс.

Система Starlink уже используется в отдаленной сельской местности США, жители которой по разным причинам не могут получить доступ в Сеть с помощью кабеля. Компания для проекта запустила уже 895 спутников, в планах SpaceX развернуть около 12 000 космических аппаратов на орбите.

