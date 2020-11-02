В Ростове-на-Дону построят жилой комплекс за 2,5 млрд рублей

Банк ДОМ.РФ профинансирует на 2,5 млрд рублей строительство жилого комплекса «Державинский» в Ростове-на-Дону. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта специализированному застройщику «БРИГ».

Жилой комплекс из двух домов высотой 25 этажей рассчитан на 1311 квартир. Сдать объект планируется в конце 2022 года. Как отметила вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина, в Ростовской области банк кредитует уже 11 застройщиков.

По информации пресс-службы, в настоящий момент в Ростовской области с использованием эскроу возводится 56% новостроек (1,381 млн кв. метров). Всего в регионе возводится 2,449 млн «квадратов» жилья.