Проведены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке единой серверной платформы для подсистем цифровой подстанции 35-110 кВ с использованием средств виртуализации. Опытный образец успешно прошёл испытания.

Решение будет внедрено компанией «Россети Сибирь» на подстанции 110 кВ «Бенжереп-2», которая связывает Кузбасскую и Алтайскую энергосистемы.

На объекте разместится универсальная серверная стойка, состоящая из подсистем с установленным программным обеспечением. Она будет обрабатывать сигналы, поступающие от АСУ ТП, «умной» системы учёта, охранно-пожарной сигнализации, комплексов мониторинга и диагностики цифровых коммуникаций, устройств регистрации аварийных событий, определения мест повреждений ЛЭП, оперативной блокировки разъединителей. Ранее для сбора подобных данных использовалось нескольких платформ. Средства виртуализации в свою очередь обеспечат независимость параллельных вычислительных процессов

Переход на единую серверную платформу исключит организационную сложность, когда различные программно-аппаратные комплексы работают на собственных серверных платформах. Объём и стоимость необходимого оборудования подсистем должны снизиться не менее чем в 2 раза. Дополнительный эффект будет достигнут за счёт уменьшения эксплуатационных расходов.

Подобные технологии впервые разрабатываются в России. Помимо оптимизации затрат, единое решение позволит ускорить реализацию цифровых проектов. Повысится управляемость энергообъектов, следовательно, надёжность работы электрической сети.