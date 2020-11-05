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Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32ML KARAT IEK® – комплексная защита в одномодульном исполнении

Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32ML KARAT IEK® – комплексная защита в одномодульном исполнении

5 ноября 2020, 15:00
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32ML KARAT IEK® обеспечивают защиту от перегрузки и короткого замыкания, защиту человека от поражения электрическим током, предотвращают пожары. Благодаря своей компактности (одномодульное исполнение) экономят место в электрощите.

Преимущества АВДТ32ML KARAT IEK®

  • Компактное исполнение — 18 мм.
  • Автоматический выключатель и встроенный электронный модуль дифференциальной защиты.
  • Высокая отключающая способность: 6000 А.
  • Возможность подключения нагрузки как сверху, так и снизу.
  • Гарантия — 7 лет.

Технические характеристики АВДТ32ML KARAT IEK®

  • Номинальный ток: 6, 10, 16, 20, 25, 32 А.
  • Уставки срабатывания по дифференциальному току: 10, 30, 100 мА.
  • Характеристика срабатывания от сверхтоков: тип В, С.
  • Отключающая способность: 6 000 А.

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Источник: Группа компаний IEK

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