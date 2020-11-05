RusCable Review #58 - Электродельфин, Voltex, МФЭС,
5 ноября 2020, 15:00
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32ML KARAT IEK® обеспечивают защиту от перегрузки и короткого замыкания, защиту человека от поражения электрическим током, предотвращают пожары. Благодаря своей компактности (одномодульное исполнение) экономят место в электрощите.
Преимущества АВДТ32ML KARAT IEK®
Технические характеристики АВДТ32ML KARAT IEK®
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