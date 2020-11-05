"Москабельмет" в большом эфире на радио Эхо Москвы

Генеральный директор «Москабельмет» Павел Моряков совместно с Главой Департамента инвестиционной и промышленной политики Александром Прохоровым и генеральным директором «Фора роботикс» Александром Кузнецовым обсудят в эфире радио «Эхо Москвы» тему развития промышленного комплекса и индустриальной трансформации Москвы. Эфир состоится завтра, 6 ноября, в 13:12 по Москве.

С 6 ноября открывается цикл программ, посвященный новой промышленности Москвы, а начнется цикл с участия в программе двух компаний. Первая - лидер кабельной отрасли и первый отечественный кабельный завод ГК «Москабельмет». Вторая – молодой развивающийся стартап в сфере робототехники и цифровых технологий «Фора роботикс».

Во время прямого эфира вы узнаете о том, как менялся экономический ландшафт города, как промышленные предприятия пережили проект деиндустриализации столицы в нулевые, кому удалось вовремя перестроиться и занять свои рыночные ниши, сделать ставку на современные технологии, а также как появляются новые инновационные предприятия на карте Москвы? У всех разные проблемы, разные подходы и разные стремления. О них и будет разговор в новой программе на радио ЭхоМосквы «Культ столичности: новая промышленность».

В Москве и Московской области Эхо Москвы работает на частоте 91,2 МГц.

Предстоящий эфир будет также доступен в видео формате по ссылкам: на YouTube канале и на Яндекс Эфире.