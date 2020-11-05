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На востоке Калининградской области появился первый энергообъект, украшенный граффити

На востоке Калининградской области появился первый энергообъект, украшенный граффити

5 ноября 2020, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЯНТАРЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Янтарь

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Россети Янтарь

Россети Янтарь

Трансформаторная подстанция «Россети Янтарь», расположенная в городе Черняховске, расписана граффити на историческую тематику. Энергетический арт-объект – часть масштабной работы Черняховского городского округа по благоустройству пешеходного квартала Калинина. В прошлом году проект победил во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.

На трансформаторную подстанцию местные художники нанесли изображения российского полководца Барклая-де-Толли, императора Петра I, писателя-сказочника Эрнста Гофмана, судьба которых была связана с регионом.

На востоке Калининградской области это первый энергообъект «Россети Янтарь», украшенный граффити. 14 трансформаторных подстанций и распредпунктов в Калининграде и Светлогорске стилизовали в ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года, еще два - появились в областном центре в прошлом году в рамках реализации проекта по созданию системы автоматического восстановления сети (САВС).

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Источник: Россети Янтарь

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