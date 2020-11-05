Специалисты БуЭС провели демонстрацию нескольких видов инновационного оборудования представителям республиканских СМИ. Журналисты побывали в диспетчерской Верхнеуслонского района электрических сетей, ознакомились с оборудованием нового распределительного устройства 10 кВ и смогли осмотреть инновационное оборудование, установленное на воздушных линиях Верхнеуслонского района.

Стоит отметить, что комплексная работа, включающая как внедрение элементов «умных сетей», так и другие виды инновационной деятельности в АО «Сетевая компания», позволила значительно улучшить мировые показатели надежности SAIFI (средняя частота появления повреждений в системе) и SAIDI (средняя продолжительность отключения). Напомним, что с 2016 года они закреплены для электросетевых организаций приказом Минэнерго РФ.

Среди других структурных подразделений активно работает в этом направлении и филиал АО «Сетевая компания» Буинские электрические сети, улучшая такие ключевые показатели деятельности как надёжность электроснабжения, качество электрической энергии, эффективность электропередачи по сети и затраты на управление распределительным сетевым комплексом.

«Поставленную перед нами задачу по созданию архитектуры «Цифрового РЭС» мы начали реализовывать с помощью элементов «умных сетей» и новых программных продуктов, направленных на повышение наблюдаемости и управляемости распределительной сети, - отмечает директор БуЭС Айрат Зиганшин, - Собираемая аналитика данных позволяет разглядеть «узкие места» и формировать планы ремонтов электрической сети на будущее».

Первым этапом автоматизации в филиале стало введение двукратного АПВ (автоматики повторного включения) на подстанциях, что позволило минимизировать время отключения потребителей. Эта технологическая опция была внедрена на 43 подстанциях и 278 присоединениях воздушных линий БуЭС. Стоит отметить, что опыт применения двукратных АПВ невелик, но имеющиеся результаты свидетельствуют о том, что число аварийных отключений в таком случае сокращается не менее чем в два раза.

Затем в 2016 году в филиале началась работа по установке выключателей нагрузки на воздушных линиях, имеющих большую длину и труднопроходимые участки для проведения осмотров. Например, при аварийных отключениях поиск места повреждения на ВЛ 10 кВ №4 от ПС Красновидово занимал в среднем 1,5 - 3 часа (в зависимости от погодных условий и времени года), а после установки выключателей время локализации аварийного участка сократилось до 7 минут (время поиска и локализации аварии - до 1 часа).

Далее для улучшения наблюдаемости ВЛ в филиале были внедрены ИКЗ (индикаторы коротких замыканий), благодаря которым на диспетчерское место приходит сообщение о месте неисправности, что позволяет быстро его находить и оперативно проводить аварийно-восстановительные работы. Мобильное приложение позволяет члену бригады ОВБ контролировать работоспособность смонтированного оборудования во время плановых осмотров.

В последующем последовала установка реклоузеров – эти силовые выключатели являются элементами секционирования, которые также устанавливаются на кольцующих пунктах и обеспечивают вывод оборудования в ремонт без перерывов электроснабжения потребителей.

Впоследствии в филиале возникла необходимость интеграции всего оборудования в одну программу – так совместно с ООО «Прософт-Системы» была реализована система автоматизированного восстановления сети ВЛ 10(6) кВ. Ее функционал заключается в самостоятельном выделении повреждённого участка ВЛ и возможности запитать оставшуюся часть линии.

Следующим шагом автоматизации в филиале стало применение автоматических выкатных ячеек КРУМ-10 кВ и КРУМ-35 кВ. Уже реализованный при строительстве новой ПС 110 кВ Верхний Услон, проект внедрен и на только что построенном распределительном устройстве 10 кВ, обеспечивающем электроснабжением сразу 5 населенных пунктов Верхнеуслонского района.

Строительство энергообъекта является ключевой позицией в концепции перевода воздушных линий района с напряжения 6 на 10 киловольт, продиктованной необходимостью в повышении качества электроэнергии и сокращении потерь электроэнергии на территории одного из самых популярных дачных мест Казани. РУ 10 кВ, состоящее из 18 ячеек ВЛ 10 кВ, построено взамен морально и физически устаревших подстанций напряжением 35 кВ Печищи и Ключищи.

«Только самые современные виды микропроцессорных устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики могут сигнализировать об отступлении от нормативных значений, и помогают в обеспечении надежного электроснабжения потребителей, - поясняет главный инженер БуЭС Айрат Самигуллин, - Поэтому шагаем в ногу со временем: внедряем самое новое оборудование, на котором все процессы автоматизированы, и человеческий фактор исключен». Кроме того, без участия дежурного персонала существенно повышается и безопасность вывода в ремонт воздушных линий, запитанных от электроустановки.

Как происходит на практике дистанционное управление оборудованием, журналистам было продемонстрировано в диспетчерской Верхнеуслонского РЭС. Благодаря камерам наблюдения можно было увидеть динамику движения выкатных «тележек» в РУ 10 кВ, которой управлял диспетчер со своего автоматизированного рабочего места. По словам Романа Емельянова, на экране монитора можно контролировать в режиме реального времени визуальное состояние всех электросетевых установок распределительной сети района, а при необходимости воспользоваться этими имеющимися массивами данными и в дальнейшем.