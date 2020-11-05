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Переход к "Цифровому РЭС": этапы реализации в филиале АО "Сетевая компания" Буинские электрические сети

Сетевая компания, Smart grid, Умные сети, цифровая энергетика

Сетевая компания, Smart grid, Умные сети, цифровая энергетика

Сетевая компания, Smart grid, Умные сети, цифровая энергетика

Сетевая компания, Smart grid, Умные сети, цифровая энергетика

Специалисты БуЭС провели демонстрацию нескольких видов инновационного оборудования представителям республиканских СМИ. Журналисты побывали в диспетчерской Верхнеуслонского района электрических сетей, ознакомились с оборудованием нового распределительного устройства 10 кВ и смогли осмотреть инновационное оборудование, установленное на воздушных линиях Верхнеуслонского района.

Стоит отметить, что комплексная работа, включающая как внедрение элементов «умных сетей», так и другие виды инновационной деятельности в АО «Сетевая компания», позволила значительно улучшить мировые показатели надежности SAIFI (средняя частота появления повреждений в системе) и SAIDI (средняя продолжительность отключения). Напомним, что с 2016 года они закреплены для электросетевых организаций приказом Минэнерго РФ.

Среди других структурных подразделений активно работает в этом направлении и филиал АО «Сетевая компания» Буинские электрические сети, улучшая такие ключевые показатели деятельности как надёжность электроснабжения, качество электрической энергии, эффективность электропередачи по сети и затраты на управление распределительным сетевым комплексом.

«Поставленную перед нами задачу по созданию архитектуры «Цифрового РЭС» мы начали реализовывать с помощью элементов «умных сетей» и новых программных продуктов, направленных на повышение наблюдаемости и управляемости распределительной сети, - отмечает директор БуЭС Айрат Зиганшин, - Собираемая аналитика данных позволяет разглядеть «узкие места» и формировать планы ремонтов электрической сети на будущее».

Первым этапом автоматизации в филиале стало введение двукратного АПВ (автоматики повторного включения) на подстанциях, что позволило минимизировать время отключения потребителей. Эта технологическая опция была внедрена на 43 подстанциях и 278 присоединениях воздушных линий БуЭС. Стоит отметить, что опыт применения двукратных АПВ невелик, но имеющиеся результаты свидетельствуют о том, что число аварийных отключений в таком случае сокращается не менее чем в два раза.

Затем в 2016 году в филиале началась работа по установке выключателей нагрузки на воздушных линиях, имеющих большую длину и труднопроходимые участки для проведения осмотров. Например, при аварийных отключениях поиск места повреждения на ВЛ 10 кВ №4 от ПС Красновидово занимал в среднем 1,5 - 3 часа (в зависимости от погодных условий и времени года), а после установки выключателей время локализации аварийного участка сократилось до 7 минут (время поиска и локализации аварии - до 1 часа).

Далее для улучшения наблюдаемости ВЛ в филиале были внедрены ИКЗ (индикаторы коротких замыканий), благодаря которым на диспетчерское место приходит сообщение о месте неисправности, что позволяет быстро его находить и оперативно проводить аварийно-восстановительные работы. Мобильное приложение позволяет члену бригады ОВБ контролировать работоспособность смонтированного оборудования во время плановых осмотров.

В последующем последовала установка реклоузеров – эти силовые выключатели являются элементами секционирования, которые также устанавливаются на кольцующих пунктах и обеспечивают вывод оборудования в ремонт без перерывов электроснабжения потребителей.

Впоследствии в филиале возникла необходимость интеграции всего оборудования в одну программу – так совместно с ООО «Прософт-Системы» была реализована система автоматизированного восстановления сети ВЛ 10(6) кВ. Ее функционал заключается в самостоятельном выделении повреждённого участка ВЛ и возможности запитать оставшуюся часть линии.

Следующим шагом автоматизации в филиале стало применение автоматических выкатных ячеек КРУМ-10 кВ и КРУМ-35 кВ. Уже реализованный при строительстве новой ПС 110 кВ Верхний Услон, проект внедрен и на только что построенном распределительном устройстве 10 кВ, обеспечивающем электроснабжением сразу 5 населенных пунктов Верхнеуслонского района.

Строительство энергообъекта является ключевой позицией в концепции перевода воздушных линий района с напряжения 6 на 10 киловольт, продиктованной необходимостью в повышении качества электроэнергии и сокращении потерь электроэнергии на территории одного из самых популярных дачных мест Казани. РУ 10 кВ, состоящее из 18 ячеек ВЛ 10 кВ, построено взамен морально и физически устаревших подстанций напряжением 35 кВ Печищи и Ключищи.

«Только самые современные виды микропроцессорных устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики могут сигнализировать об отступлении от нормативных значений, и помогают в обеспечении надежного электроснабжения потребителей, - поясняет главный инженер БуЭС Айрат Самигуллин, - Поэтому шагаем в ногу со временем: внедряем самое новое оборудование, на котором все процессы автоматизированы, и человеческий фактор исключен». Кроме того, без участия дежурного персонала существенно повышается и безопасность вывода в ремонт воздушных линий, запитанных от электроустановки.

Как происходит на практике дистанционное управление оборудованием, журналистам было продемонстрировано в диспетчерской Верхнеуслонского РЭС. Благодаря камерам наблюдения можно было увидеть динамику движения выкатных «тележек» в РУ 10 кВ, которой управлял диспетчер со своего автоматизированного рабочего места. По словам Романа Емельянова, на экране монитора можно контролировать в режиме реального времени визуальное состояние всех электросетевых установок распределительной сети района, а при необходимости воспользоваться этими имеющимися массивами данными и в дальнейшем.

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Источник: ОАО "Сетевая компания"

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