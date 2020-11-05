Для Новороссийского судоремонтного завода (НСРЗ) в порту Новороссийска построят новый универсальный перегрузочный комплекс, сообщает RosTender.info. При выходе на полную мощность комплекс сможет обрабатывать до 12 млн тонн грузов в год. Это в 4 раза выше возможностей действующего перегрузочного комплекса НСРЗ. По информации на официальном сайте завода, в настоящее время он способен принимать до 3,5 млн тонн грузов в год.

ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) объявило тендер по выбору подрядчика для разработки проектной и рабочей документации для строительства объекта. Стоимость работ по проектированию оцениваются в 1 млрд 464 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 23 ноября, его итоги подведут 2 декабря.

Согласно заданию на проектирование, комплекс будет располагаться на территории Восточного пирса ПАО «НМТП», АО «НСРЗ» и ООО «ИПП» (НоворЭС). Он предназначен для приёма с железной дороги, накопления, временного хранения и перегрузки на морские суда навалочных железорудных и генеральных металлургических грузов на экспорт.

В частности, технологическое оснащение комплекса позволит принимать железорудное сырье – концентраты железных руд, окатыши офлюсованные и неофлюсованные, горячебрикетированное железо, чугун в чушках, черные металлы (заготовки, листовую сталь) и иные грузы.

Строительство планируют вести в 2 этапа. На первом пусковом этапе, который будет введен в строй в 2024 году, грузооборот составит 6 млн тонн в год. На этом этапе построят глубоководный причал для приема судов класса Capesize и другие здания и сооружения.

На втором этапе грузооборот вырастет до 12 млн тонн в год. Кроме прочего, на данном этапе в порту реконструируют причалы для приема судов Panamax. Полностью комплекс запустят в 2025 году.



