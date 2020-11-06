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Обучение нон-стоп. Анонс вебинаров Legrand на неделю с 9 ноября

Обучение нон-стоп. Анонс вебинаров Legrand на неделю с 9 ноября

6 ноября 2020, 17:59
Рубрика: Компании
Метки: Legrand, ВЕБИНАРЫ, ОНЛАЙН
Отрасль: Электротехника 
Источник: Legrand

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Новости компании

Группа Legrand продолжает серию вебинаров для партнеров и потребителей. С 9 по 15 ноября пройдет два занятия, в ходе которых эксперты подробно расскажут про функционал ЭУИ популярной серии Celiane и автоматических выключателей серий DRX и DPX3 в литом корпусе.

Первый вебинар на тему «ЭУИ Celiane - выбор только дизайнеров? Обзор дизайна и функционала» состоится 10 ноября, во вторник. Специалист Legrand подробно расскажет об одной из самых востребованный серий ЭУИ от Legrand — Celiane: от функций устройств до особенностей внешнего вида и возможностей дизайна.

В четверг, 12 ноября, эксперт компании презентует серию автоматических выключателей в литом корпусе серий DRX и DPX3, поделится основными моментами по работе с ними, а также ответит на вопросы аудитории.

Группа Legrand приглашает всех заинтересованных присоединиться к вебинарам. Участие бесплатно, а количество мест не ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылкам:

10 ноября, 10.00 по московскому времени: «ЭУИ Celiane - выбор только дизайнеров? Обзор дизайна и функционала» - https://events.webinar.ru/Legrand/6690261  

12 ноября, 12.00 по московскому времени: «Автоматические выключатели в литом корпусе серий DRX и DPX3» - https://events.webinar.ru/Legrand/6690349

Следите за анонсами мероприятий на следующую неделю!

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Источник: Legrand

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