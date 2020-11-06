Кабельный завод «Севкабель» могут ликвидировать уже 24 ноября. Его хотят объявить банкротом, в том числе банк «Траст» и Сбербанк России. Из-за этого без работы могут остаться около 500 человек.

В Санкт-Петербурге намерены обанкротить старейший петербургский кабельный завод «Севкабель». Из-за этого, по предварительным оценкам, могут лишиться места 500 рабочих. Подробности со ссылкой на пресс-службу «Севкабеля» сообщил FlashNord.

Судьбу трудового коллектива будет решать собственник завода — банк «Траст». В пресс-службе «Севкабеля» объяснили, что времени и вариантов решения у владельцев было много. Сам завод старался и работал в интересах собственников. Он зарабатывал деньги и начал готовиться к переезду на территорию Кировского завода с Кожевенной линии.

Последствия такой релокации пока сложно предположить. Определенные технологические линии все-таки переведут. Но это тоже зависит не от управляющей компании завода, а от банка «Траст».

Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, что стало известно, когда рассмотрят дело петербургского «Севкабеля» о банкротстве. Заседание пройдет уже 24 ноября. Оно начнется в 10:45.