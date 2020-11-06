Состоялась трёхсторонняя рабочая встреча Министра энергетики РФ Александра Новака с Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и Генеральным директором «Россетей» Павлом Ливинским.

Основные договоренности:

Реализовать программу снижения потерь. До конца 2024 года энергетики установят свыше 200 000 интеллектуальных приборов учёта, проведут реконструкцию сетей 10-0,4 кВ, обновят парк спецтехники. Проект стартовал в Аргуне, где уже смонтировано около 2 000 «умных» счётчиков.

Совместно с регионом добиться повышения платежной дисциплины. По результатам 9 месяцев 2020 года средний уровень оплаты составил 81%.

В 2015-2019 годах «Россети» инвестировали в развитие республики почти 5 млрд рублей. Завершено несколько крупных проектов – обеспечена выдача мощности Грозненской ТЭС (360 МВт), введены три питающих центра (212 МВА). Кроме того, был запущен проект строительства первой на Северном Кавказе цифровой подстанции 110 кВ «Город», которую открыли сегодня.