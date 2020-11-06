Сергей Романов, коммерческий директор “Людиновокабель”
Инновационная кабельная продукция от завода "Людиновокабель"
6 ноября 2020, 16:45
Рубрика: Встречи
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика
Состоялась трёхсторонняя рабочая встреча Министра энергетики РФ Александра Новака с Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и Генеральным директором «Россетей» Павлом Ливинским.
Основные договоренности:
В 2015-2019 годах «Россети» инвестировали в развитие республики почти 5 млрд рублей. Завершено несколько крупных проектов – обеспечена выдача мощности Грозненской ТЭС (360 МВт), введены три питающих центра (212 МВА). Кроме того, был запущен проект строительства первой на Северном Кавказе цифровой подстанции 110 кВ «Город», которую открыли сегодня.
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