КЗ "ЭКСПЕРТ КАБЕЛЬ" на выставке "Металл-Экспо"

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» приглашает посетить свой стенд на 26-ой Международной промышленной выставке «Металл-Экспо» 10-13 ноября 2020 г., ВДНХ, павильон 57, второй этаж, место 2F11.

Участие завода будет проходить при непосредственном содействии Орловского регионального Центра поддержки экспорта. На стенде будут представлены образцы медных шин, катанки, прутка и, конечно, кабеля.

Просьба заранее оформить электронную регистрацию на официальном сайте, чтобы сэкономить свое время.