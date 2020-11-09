Огнестойкое решение СКС CAT 6А/6/5е на основе кабеля FRHF

Компания ДКС презентовала новое решение – структурированную кабельную систему на основе огнестойких кабелей в исполнении FRHF (согласно ГОСТ IEC 60331-23-2011). Такие СКС предназначены для построения систем противопожарной обороны и жизнеобеспечения в условиях пожара, а также для обеспечения непрерывной передачи информации даже в такой ситуации. Огнестойкость кабеля в исполнении FRHF – 180 минут. При этом обеспечивается скорость передачи информации от 100 Мбит/сек и выше.

Эти параметры позволяют использовать кабель для построения систем управления автоматическим пожаротушением, систем управления эвакуацией, удаления продуктов горения и т.п. Использование СКС на основе огнестойких кабелей позволяют продолжать управление, например, технологическим оборудованием даже при возгорании или же позволяют корректно завершить процессы. Для построения СКС в линейке продуктов представлены огнестойкие экранированные и неэкранированные кабели категорий 5е, 6, 6А, 7 и 7А.

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