Россия и Китай: сотрудничество и новые вызовы

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Груздев принял участие в онлайн-конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», организованной Минпромторгом Росссии совместно с Минкоммерции КНР и Российским экспортным центром и приуроченной к международной китайской импортной выставке товаров и услуг – CIIE 2020. Программа конференции состояла из двух блоков: пленарной сессии «Торгово-экономические отношения России и Китая: ключевые векторы развития» и круглого стола «Развитие экспорта в новых условиях: меры государственной поддержки, успешные кейсы, барьеры и точки роста».



В ходе своего выступления на пленарной сессии Алексей Груздев отметил:

За последние годы создан хороший задел для развития кооперации в таких отраслях, как авиастроение, машиностроение, металлургия и химическая промышленность, фармацевтика, легкая промышленность и лесная промышленность

Он также сообщил, что несмотря на снижение объемов взаимной торговли под влиянием пандемии на 7% за первые восемь месяцев 2020 года, темпы падения сокращаются и по итогам сентября, по данным Главного таможенного управления КНР, составляют уже 2 %. При этом отмечаются и положительные тенденции по многим товарным позициям.

Продолжается уверенный рост поставок продукции агропромышленного комплекса. За восемь месяцев их объем вырос на 28%, а доля в российском экспорте увеличилась почти до 8%, по сравнению с 5% в аналогичном периоде прошлого года. Главным драйвером такого роста стали растительные масла. Поставки металлов из нашей страны в Китай выросли на 53%, а продукции химической промышленности - на 17%

- подчеркнул замглавы Минпромторга России.

Алексей Груздев рассказал также об основных напрпавлениях инвестиционного взаимодействия, знаковых российско-китайских проектах в области авиастроения, электроники и автомобилестроения, деятельности институтов поддержки экспорта - Торгпредства России в Китае и Российского экспортного центра. Особое внимание было уделено новым возможностям сотрудничества, формируемым благодаря внедрению обновлённой модели специнвестконтрактов (СПИК 2.0).



В завершение выступления замминистра обозначил приоритетные направления совместной работы, направленной на развитие взаимной торговли на качественно новом уровне:

Необходимо всесторонне углублять межрегиональное сотрудничество, развивать и совершенствовать транспортные коридоры и пункты пропуска через границу, использовать возможности электронной коммерции, зоны свободной торговли в Китае, расширять расчеты в национальных валютах проводить последовательную работу по устранению барьеров, расширять доступ на рынок, гармонизировать технические стандарты

В ходе круглого стола «Развитие экспорта в новых условиях: меры государственной поддержки, успешные кейсы, барьеры и точки роста» прошло обсуждение ключевых направлений экспорта российской продукции в Китай. Участники рассказали о текущем состоянии отраслей в условиях пандемии, сдерживающих факторах и потенциальных точках роста, а также поделились успешными кейсами выхода и работы на рынке КНР.



Справочно:

Конференция прошла в рамках международной многоотраслевой (в том числе по вопросам АПК) деловой миссии в Китай. Бизнес-миссия, организованная Минпромторгом России совместно с АО «Российский экспортный центр», пройдет с 5 ноября по 5 декабря 2020 года в онлайн-формате. В рамках деловой миссии планируется провести онлайн-конференцию и организовать в формате видеоконференцсвязи не менее 200 целевых переговоров с китайскими компаниями, заинтересованными в приобретении продукции и услуг российского производства. К участию в мероприятии было приглашено более 30 российских компаний, активно развивающих экспортные каналы сбыта или планирующих начать экспортную деятельность и работающих в таких сферах промышленности, как пищевая, легкая, химическая, медицина и фармацевтика, высокие технологии.