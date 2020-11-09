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"Северсталь канаты" увеличит производство товарной проволоки

Северсталь канаты увеличит производство товарной проволоки

9 ноября 2020, 09:44
Рубрика: Компании
Метки: СЕВЕРСТАЛЬ, ПРОВОЛОКА, КАНАТЫ
Отрасль: Кабельная промышленность Материалы для КПП 
Источник: mc.ru

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В сталепроволочном цехе волгоградского филиала "Северсталь канаты" (входит в "Северсталь-метиз", метизную группу "Северстали") продолжается обновлениe оборудования. В результате объёмы производства товарной проволоки вырастут до 3 000 тонн в месяц, сообщают в компании.

"Повышение производительности сталепроволочного цеха в целом - одна из стратегических целей предприятия в ответ на все возрастающие заказы готовой проволоки и полуфабриката.

По итогам октября цех установил рекорд производства товарной проволоки, выпустив 2 516 тонн продукции - на 300 тонн больше, чем в прошлом месяце", - говорится в сообщении.

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Источник: mc.ru

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