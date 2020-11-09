В правительстве сменятся пять министров

В понедельник, 9 ноября, президент Владимир Путин отправит в отставку глав четырех из 21 министерства — Минэнерго (Александра Новака), Минприроды (Дмитрия Кобылкина), Минстроя (Владимира Якушева) и Минтранса (Евгения Дитриха).



О планирующихся кадровых перестановках рассказал источник РБК в правительстве. Отставки Новака, Кобылкина и Дитриха подтвердили собеседники РБК, близкие к администрации президента. Источник, близкий к правительству, подтвердил планирующееся повышение Новака. Об отставке Якушева также сообщил источник в компании, работающей с Минстроем.



Об изменениях в правительстве сообщали источники «Коммерсанта» и «Октагона».



Планируется, что Путин подпишет указ об отставках министров, затем на оперативном совещании с вице-премьерами об этом объявит премьер Михаил Мишустин, который предложит кандидатуры их преемников, рассказывает один из собеседников РБК. Затем кандидатуры должна рассмотреть Госдума (после 12:00), добавляет он.



Таким образом, они должны быть утверждены по новой схеме — в пятницу, 6 ноября, Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства, согласно которому Госдума будет одобрять кандидатуры премьера, его заместителей и министров (за исключением силовиков и главы МИДа), а назначать их будет президент.

Новый вице-премьер и его преемник

Новак, который с 2012 года возглавляет Минэнерго и является одним из авторов сделки России со странами ОПЕК о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), позволившей остановить падение цен на нефть и даже добиться их роста, будет назначен вице-премьером по ТЭК и промышленности, говорят два собеседника РБК. С мая 2018 года по январь 2020 года такие полномочия были у Дмитрия Козака, а после смены состава правительства (когда премьером стал Мишустин вместо Дмитрия Медведева, а, в частности, Козак перешел в администрацию президента) их передали вице-премьеру по оборонной промышленности Юрию Борисову. Борисов сохранит за собой кураторство военно-промышленного комплекса, говорят собеседники РБК.

Евгений Дитрих (слева) и Александр Новак (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)