⁠Сотрудники филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» за 10 месяцев текущего года провели модернизацию уличного освещения в 55 муниципальных образованиях Тамбовской области на сумму свыше 5,5 миллионов рублей в рамках реализации договоров дополнительных услуг.

По договорам на модернизацию уличного освещения специалистами Тамбовэнерго выполнен целый комплекс работ по замене и установке более 400 современных светодиодных светильников нового класса энергоэффективности, использование которых позволяет получить экономический эффект от реализации энергосберегающих технологий.

Тамбовэнерго совместно с муниципалитетами Тамбовской области проводит активную работу по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов уличного освещения, в настоящий момент заключено уже 258 долгосрочных договоров на общее количество 9025 светильников на территории Тамбовской области.

Филиал «Россети Центр Тамбовэнерго» готов к сотрудничеству с органами местного самоуправления в рамках оказания дополнительной услуги «Организация систем наружного освещения».

«Тамбовэнерго имеет разветвленную сеть районов электрических сетей во всех районах Тамбовской области, квалифицированный персонал, современную технику и оборудование. Филиал готов предложить целый комплекс услуг по организации систем наружного освещения, которые помогут привести его в соответствие с современными требованиям на территории всего региона и сделать доступным для жителей даже самых отдаленных населенных пунктов» отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.