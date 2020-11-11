6 ноября генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Валерьевич Моряков принял участие в качестве гостя программы «Культ столичности. Новая промышленность» в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Технокультуролог Иван Карпушкин, автор и ведущий программы о развитии производственного комплекса и индустриальной трансформации Москвы, пригласил к беседе также Александра Владимировича Прохорова – главу Департамента Инвестиционной и Промышленной Политики города Москвы и генерального директора ООО «Фора Роботикс» Александра Кузнецова.

Павел Валерьевич рассказал, что сегодня «Завод Москабель» и «Москабель – Обмоточные провода» являются лидерами в электротехнической промышленности России и заняли первое и второе места по производительности по всей стране. По рейтингу всех производственных компаний России эти два предприятия находятся на 47-м и 57-м местах, причем в списке такие гиганты как «Роснефть», «Газпром», «Русал», «НЛМК». Они находятся в первой десятке-двадцатке, а «Москабельмет» оказался в четвертой-пятой.

ГК «Москабельмет» находится в стадии получения статуса промышленного комплекса. Планы по развитию большие, однако время и ресурсы ограничивают. К каждому проекту цифровизации, индустриализации и автоматизации руководство «Москабельмет» подходит с точки зрения экономической окупаемости. По мнению Павла, необходимо сохранять этот паритет, так как гонка за инновациями может привести в тупик – предприятие не должно стать центром сбора данных. Цифровизация подразумевает под собой максимальное удобство для клиентов, которое дает новые преференции в новом мире самому предприятию.

Мировой показатель роботизации производств – 100–200 роботов на 10 тысяч рабочих. В России на 10 тысяч рабочих приходится всего лишь 5 роботов. По мнению Павла Морякова, наше современное производство должно соблюдать баланс между автоматизацией и сохранением в штате людей. Без технологов и рабочих определенных профессий, к сожалению, невозможно справиться, а вот рутинные процессы должны заменяться робототехникой, и это нормально.

В кабельной промышленности с инновациями сложно. В этой сфере тяжело изобрести что-то именно инновационное и, по словам Павла, инновации сегодня должны строиться на клиентоориентированности. «Москабельмет» только завершает огромный пласт работы по автоматизации рабочих процессов с переходом на цифровизацию.

На предприятии запускаются роботы-обработчики почты, алгоритмы и начинает подключаться искусственный интеллект. И результаты этой работы, как отметил Павел, уже видны, клиенты довольны. Например, робот-обработчик почты определяет, кто написал, и тут же выставляет счет. Скорость обработки обращений от 5 секунд до 5 минут. Помочь клиентам по номеру заказа следить за ходом его изготовления поможет Telegram-бот. В планах завода достичь уровня, когда клиент мог бы еще и подключиться к камере, но здесь встает вопрос кибербезопасности и его только предстоит решить.

Глава Департамента Инвестиционной и Промышленной Политики города Москвы Александр Прохоров добавил, что «Москабельмет» является стратегическим партнером департамента и считается крупным, так как численность персонала более 250 человек. Таких крупных предприятий в Москве почти 400 и суммарно они дают порядка 3,5 миллиардов налоговых отчислений.

Он подтвердил, что сейчас «Москабельмет» выстраивает партнерские отношения с Москвой с точки зрения получения специального статуса и у города есть программа по поддержке промышленных предприятий. Крупным и средним, успешным, высокотехнологичным предприятиям присваивают статус «Промышленной комплекс». Он дает существенные налоговые льготы, в части, региональных налогов и открывает возможность пользоваться городскими программами по поддержке, в частности, субсидии, грантов и тп.

«Поэтому действительно мы системно работаем над поддержкой предприятий, которые хотят развиваться и растут, прежде всего, с технологической и с экономической точки зрения», – заявил Прохоров.

На вопрос ведущего о том, каким образом внедрение технологий, цифровых технологий, влияет на инвестиционный климат, на инвестиционную привлекательность московских производств, на предпринимательский климат в конце концов – Прохоров сказал: «Мы рады новым технологиям. Они позволяют развивать регион».