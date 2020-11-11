"Мы принципиально не хотели скрывать результаты":
как "Подольсккабель" и АЭК отреагировали на результаты проверки ВНИИКП
11 ноября 2020, 17:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, ОЗП
Отрасль: Электроэнергетика
Накануне Минэнерго России был подписан Приказ, подтверждающий полную готовность компаний группы «Россетей» к отопительному сезону 2020/2021 во всех 80 регионах присутствия. Все паспорта получены в срок.
В рамках реализации ремонтной кампании на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области специалисты «Россети Ленэнерго» провели ремонт 3 677 км воздушных линий, более 2 200 трансформаторных подстанций и 19 силовых трансформаторов. Проведена расчистка 3 725 га просек.
На 100% сформирован запас оборудования. В резерве – 303 источника питания мощностью 22,5 МВт. Для ликвидации нештатных ситуаций обеспечена готовность 1 577 человек и 470 единиц авто и спецтехники, сформировано 375 аварийно-восстановительных бригад.
«Надежность электроснабжения потребителей – наша главная задача в любых условиях. Слаженная и ответственная работа филиалов, четкое выстраивание технологических процессов при обеспечении мер безопасности в отношении сотрудников позволили выполнить все мероприятия ремонтной программы и программы повышения надежности, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в течение года. По результатам оценки субъектов электроэнергетики Министерством энергетики России «Россети Ленэнерго» получили максимальный индекс готовности к ОЗП, равный 1,00», — отметил генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Андрей Рюмин.
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