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Генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский вручил паспорт готовности к ОЗП 2020/2021 гг. руководителю "Россети Ленэнерго" Андрею Рюмину

Генеральный директор Россетей Павел Ливинский вручил паспорт готовности к ОЗП 2020/2021 гг. руководителю Россети Ленэнерго Андрею Рюмину

11 ноября 2020, 17:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, ОЗП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Ленэнерго

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Накануне Минэнерго России был подписан Приказ, подтверждающий полную готовность компаний группы «Россетей» к отопительному сезону 2020/2021 во всех 80 регионах присутствия. Все паспорта получены в срок.

В рамках реализации ремонтной кампании на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области специалисты «Россети Ленэнерго» провели ремонт 3 677 км воздушных линий, более 2 200 трансформаторных подстанций и 19 силовых трансформаторов. Проведена расчистка 3 725 га просек.

На 100% сформирован запас оборудования. В резерве – 303 источника питания мощностью 22,5 МВт. Для ликвидации нештатных ситуаций обеспечена готовность 1 577 человек и 470 единиц авто и спецтехники, сформировано 375 аварийно-восстановительных бригад.

«Надежность электроснабжения потребителей – наша главная задача в любых условиях. Слаженная и ответственная работа филиалов, четкое выстраивание технологических процессов при обеспечении мер безопасности в отношении сотрудников позволили выполнить все мероприятия ремонтной программы и программы повышения надежности, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в течение года. По результатам оценки субъектов электроэнергетики Министерством энергетики России «Россети Ленэнерго» получили максимальный индекс готовности к ОЗП, равный 1,00», — отметил генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Андрей Рюмин.

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Источник: Россети Ленэнерго

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