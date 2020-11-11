Накануне Минэнерго России был подписан Приказ, подтверждающий полную готовность компаний группы «Россетей» к отопительному сезону 2020/2021 во всех 80 регионах присутствия. Все паспорта получены в срок.

В рамках реализации ремонтной кампании на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области специалисты «Россети Ленэнерго» провели ремонт 3 677 км воздушных линий, более 2 200 трансформаторных подстанций и 19 силовых трансформаторов. Проведена расчистка 3 725 га просек.

На 100% сформирован запас оборудования. В резерве – 303 источника питания мощностью 22,5 МВт. Для ликвидации нештатных ситуаций обеспечена готовность 1 577 человек и 470 единиц авто и спецтехники, сформировано 375 аварийно-восстановительных бригад.