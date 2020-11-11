Россия выделила более миллиарда долларов на помощь Сирии

Россия выделила более 1 миллиарда долларов на восстановление электросетей, промышленного комплекса Сирии и другие гуманитарные цели, сообщил в среду руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев на Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии.

"На гуманитарные цели, восстановление электросетей и промышленного производства, объектов религиозного культа Россией выделено более 1 миллиарда долларов", - сказал Мизинцев. Он не уточнил, когда и на какой период были выделены средства.

По его словам, в рамках развития межгосударственного взаимодействия и оказания гуманитарной помощи сирийскому народу российские министерства и ведомства последовательно продвигают проекты в таких важных направлениях как образование и медицина, природопользование и жилищное строительство, торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество.

"В Дамаске эффективно действует Центр открытого образования на русском языке, где уже прошли повышение квалификации более 100 преподавателей русского языка. В российских образовательных организациях высшего образования сегодня обучаются 1 319 граждан Сирии. Уже завершили обучение более 1,9 тысячи молодых специалистов", - перечислил руководитель штаба.

Он напомнил, что Россией и Всемирной продовольственной программой ООН подписан меморандум о порядке перечисления помощи и расходовании целевых добровольных взносов на оказание продовольственной помощи Сирии в размере 20 миллионов долларов США в 2020 и в 2021 годах.

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

