Рыбинск на пороге подписания энергосервисного контракта

Существующее на территории города уличное освещение будет приведено в нормативное состояние. Это удастся сделать благодаря заключению энергосервисного контракта. Уже на следующей неделе администрация города намерена объявить аукцион на определение организации для осуществления этих планов.

- Много вопросов поступает от жителей по поводу освещения. С этой целью мы больше года ведем переговоры по приходу инвестора для заключения энергосервисного контракта. Все необходимые мероприятия уже проведены, сейчас готовим пакет документов, — сказал глава города Денис Добряков.

Энергосервисный контракт – это особая форма договора, который направлен на сокращение затрат на энергоресурсы за счет повышения энергоэффективности и внедрения энергосберегающих технологий.

- Огромные средства мы ежегодно тратим на электроэнергию, на ремонт и содержание электросетей. А энергосервисный контракт позволит экономить бюджетные средства с самого начала его заключения. Организации, которая выиграет конкурс, предстоит заменить все светильники уличной системы освещения за свой счет на светодиодные, - пояснил заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Таких светильников в Рыбинске более 8 тысяч. Конкурс на определение компании, с которой город заключит энергосервисный контракт, планируется объявить в начале следующей недели.

Пресс-служба администрации города Рыбинска