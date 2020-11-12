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Энергетики Кубани и Германии провели онлайн-семинар по вопросам развития солнечной микрогенерации

РОССЕТИ КУБАНЬ, солнечная энергетика, онлайн, семинары

РОССЕТИ КУБАНЬ, солнечная энергетика, онлайн, семинары

РОССЕТИ КУБАНЬ, солнечная энергетика, онлайн, семинары

РОССЕТИ КУБАНЬ, солнечная энергетика, онлайн, семинары

Корпоративный Энергетический институт повышения квалификации и компания KRAFTWERK Renewable Power Solutions Gmb (Германия) при поддержке «ЕВРОСОЛАР Россия» и компании eclareon GmbH (Германия) провели в Краснодаре онлайн-семинар «Солнечная микрогенерация: Важный этап Энергетического Перехода и новый вызов электросетям. Решения, примеры, опыт Германии».

Семинар в формате видеоконференции реализован энергоинститутом в партнерстве с компанией KRAFTWERK Renewable Power Solutions Gmb при участии eclareon GmbH, Национального исследовательского университета МЭИ (М, Некоммерческого Партнерства по развитию возобновляемых источников энергии «ЕВРОСОЛАР Россия», Немецкой ассоциации солнечной промышленности (BSW-Solar) и при финансовой поддержке Федерального Министерства экономики и энергетики Германии и компании KRAFTWERK.

Мероприятие направлено на содействие реализации Федерального закона № 471 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части развития микрогенерации» и связанных с ним нормативно-правовых актов по технологическому присоединению объектов микрогенерации, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, к объектам распределительных сетей.

Главным спикером семинара выступил Александр Кирюхин – профессор Национального исследовательского университета МЭИ и профессор Университета прикладных наук Констанц (Германия). Он рассказал о работе внедрения объектов микрогенерации в Германии, безопасности обращения с такими системами и возможностям технологического присоединения к объектам распределительных сетей.

В рамках семинара состоялась ознакомительная экскурсия по учебному полигону, где произведен монтаж солнечной электростанции мощностью 5 кВт для образовательных целей.

- Наш институт является пионером внедрения микрогенерации в России. Мы планируем стать как образовательной площадкой для работы с объектами микрогненрации, так и научной базой для развития НИОКР в области возобновляемых источников энергии, – рассказал во время приветствия участников семинара ректор энергоинститута Евгений Рудь. Он поблагодарил немецких партнеров за предоставленную и установленную на полигоне солнечную электростанцию мощностью 5 кВт, которая будет хорошей базой для обучения в институте еще по двум профессиям, таким как монтаж и эксплуатация возобновляемых источников энергии.

Заместитель начальника департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности «Россети Кубань» Валерий Ковалев отметил важность изучения опыта зарубежных коллег на начальном этапе, что позволит не повторить их ошибки.

В онлайн-семинаре приняли участие представители компаний «Россети Кубань», «НЭСК-Электросети», «Магнитэнерго», «АС-Строй», «ЭНЭЛТ», Кубанского государственного технологического университета и еще около 45 компаний Краснодарского края и Ростовской области.

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Источник: Россети Кубань

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