Корпоративный Энергетический институт повышения квалификации и компания KRAFTWERK Renewable Power Solutions Gmb (Германия) при поддержке «ЕВРОСОЛАР Россия» и компании eclareon GmbH (Германия) провели в Краснодаре онлайн-семинар «Солнечная микрогенерация: Важный этап Энергетического Перехода и новый вызов электросетям. Решения, примеры, опыт Германии».

Семинар в формате видеоконференции реализован энергоинститутом в партнерстве с компанией KRAFTWERK Renewable Power Solutions Gmb при участии eclareon GmbH, Национального исследовательского университета МЭИ (М, Некоммерческого Партнерства по развитию возобновляемых источников энергии «ЕВРОСОЛАР Россия», Немецкой ассоциации солнечной промышленности (BSW-Solar) и при финансовой поддержке Федерального Министерства экономики и энергетики Германии и компании KRAFTWERK.

Мероприятие направлено на содействие реализации Федерального закона № 471 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части развития микрогенерации» и связанных с ним нормативно-правовых актов по технологическому присоединению объектов микрогенерации, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, к объектам распределительных сетей.

Главным спикером семинара выступил Александр Кирюхин – профессор Национального исследовательского университета МЭИ и профессор Университета прикладных наук Констанц (Германия). Он рассказал о работе внедрения объектов микрогенерации в Германии, безопасности обращения с такими системами и возможностям технологического присоединения к объектам распределительных сетей.

В рамках семинара состоялась ознакомительная экскурсия по учебному полигону, где произведен монтаж солнечной электростанции мощностью 5 кВт для образовательных целей.

- Наш институт является пионером внедрения микрогенерации в России. Мы планируем стать как образовательной площадкой для работы с объектами микрогненрации, так и научной базой для развития НИОКР в области возобновляемых источников энергии, – рассказал во время приветствия участников семинара ректор энергоинститута Евгений Рудь. Он поблагодарил немецких партнеров за предоставленную и установленную на полигоне солнечную электростанцию мощностью 5 кВт, которая будет хорошей базой для обучения в институте еще по двум профессиям, таким как монтаж и эксплуатация возобновляемых источников энергии.

Заместитель начальника департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности «Россети Кубань» Валерий Ковалев отметил важность изучения опыта зарубежных коллег на начальном этапе, что позволит не повторить их ошибки.

В онлайн-семинаре приняли участие представители компаний «Россети Кубань», «НЭСК-Электросети», «Магнитэнерго», «АС-Строй», «ЭНЭЛТ», Кубанского государственного технологического университета и еще около 45 компаний Краснодарского края и Ростовской области.