78 % точек учета "Россети Янтарь" оснащены "умными" счетчиками

«Россети Янтарь» по всей Калининградской области установили более 112 000 интеллектуальных приборов учета (ПУ), автоматически передающих показания в одно и то же время.



Обязанность устанавливать только интеллектуальные приборы учета у гарантирующих поставщиков и электросетевых компаний по закону возникает с 1 января 2022 года. Однако «Россети Янтарь» приступили к реализации программы развития систем учета одними из первых в России, с 2012 года. Сегодня 78 % точек учета компании уже оснащены «умными» ПУ.



Кроме автоматической передачи показаний, обладатели интеллектуальных счетчиков получают целый ряд преимуществ. Повышается качество услуг и надежность электроснабжения. Они могут в режиме онлайн получать точную информацию о потреблении электроэнергии, управлять его объемами и стоимостью. Приборы устанавливаются за пределами жилых помещений, что позволяет производить их обслуживание, не беспокоя потребителя.



Одновременно возникает серьезный положительный эффект для энергетиков за счёт повышения платежной дисциплины, сокращения потерь электроэнергии. Так, во многом благодаря интеллектуальным ПУ за последние пять лет потери в распределительных сетях снижены на 6,98 % – с 18,44 % (в 2015 году) до 11,46 % (в 2019 году). За 9 месяцев текущего года потери снижены на 54 млн кВт/ч относительно аналогичного периода прошлого года.



Отметим, за установку общедомовых и квартирных приборов учета отвечает гарантирующий поставщик электроэнергии Калининградской области - «Россети Янтарь Энергосбыт», за технический учет, а также установку «умных» счетчиков юридическим лицам и потребителям индивидуальных жилых домов – сетевая компания.