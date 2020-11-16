Кабмин утвердил обновленную программу "Развитие энергетики"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в государственную программу "Развитие энергетики", которая должна действовать до 2024 года. Об этом говорится в тесте документа, который размещен на сайте правительства.

"(Правительство РФ постановляет) Министерству энергетики РФ разместить государственную программу Российской Федерации "Развитие энергетики" с изменениями, утвержденными настоящим постановлением", - говорится в документе. Минэнерго должно это сделать в течение ближайших двух недель.

Изменения госпрограммы касаются в основном стимулирования развития рынка газомоторного топлива - компримированного природного газа (КПГ). Документ также прописывает параметры государственной поддержки переоборудования автомобильной техники для использования КПГ в качестве топлива.